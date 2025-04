Điều gì đang chờ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi bị phế truất?

Tòa án Hiến pháp hôm 4-4 giữ nguyên phán quyết luận tội của quốc hội đối với ông Yoon về việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12-2024. Động thái ngay lập tức buộc ông Yoon phải rời nhiệm sở và bị thu hồi các chế độ phúc lợi của tổng thống.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tại phiên toà ở trung tâm Seoul hôm 25-2. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, các tổng thống Hàn Quốc hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm sẽ được hưởng chế độ đối xử đặc biệt, chẳng hạn lương hưu tương đương 95% lương tại nhiệm, một đội ngũ nhân viên gồm 4 người, hỗ trợ điều trị y tế, một văn phòng và một dự án kỷ niệm của tổng thống.

Tuy nhiên, với việc bị phế truất giữa nhiệm kỳ, ông Yoon sẽ không nhận được các chế độ phúc lợi như vậy và không còn đủ điều kiện để được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia.



Với việc ông Yoon bị phế truất, Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày.

Theo luật quản lý nghĩa trang quốc gia, các cựu tổng thống đủ điều kiện được chôn cất tại các nghĩa trang quốc gia nhưng những người bị cách chức do bị luận tội hoặc các biện pháp kỷ luật khác sẽ mất quyền lợi.

Ông Yoon vẫn sẽ tiếp tục được bảo vệ an ninh với tư cách là cựu tổng thống nhưng mức độ bảo vệ sẽ giảm đáng kể so với khi ông còn là tổng thống. Theo luật đối xử với cựu tổng thống, bảo vệ an ninh vẫn được duy trì ngay cả đối với những người bị cách chức do bị luận tội.

Ông Yoon và cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ tiếp tục được Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) bảo vệ trong 5 năm, có thể gia hạn nếu người đứng đầu cơ quan này thấy cần thiết.

Đội bảo vệ của ông Yoon dự kiến sẽ tập trung bảo vệ nơi ở của ông nhưng cựu tổng thống sẽ không được cung cấp đoàn xe bảo vệ khi di chuyển.

Điều gì đang chờ ông Yoon?

Ngoài phiên luận tội, ông Yoon còn đối mặt với các phiên tòa hình sự khác.

Ông Yoon đã bị truy tố vào tháng 1 với cáo buộc nổi loạn và trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt giữ. Ông có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí tử hình, mặc dù Hàn Quốc chưa xử tử bất kỳ ai trong nhiều thập kỷ.

Ông Yoon trước đó phủ nhận việc ông chủ mưu một cuộc nổi loạn.

Việc ông bị phế truất có chấm dứt khủng hoảng không?

Việc ông Yoon bị cách chức là đỉnh điểm của nhiều tháng hỗn loạn, trong đó hàng trăm ngàn người Hàn Quốc đã xuống đường để phản đối hoặc ủng hộ ông.



Cuộc khủng hoảng đã bộc lộ những rạn nứt sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những người ủng hộ ông Yoon có chấp nhận phán quyết của tòa án hay tiếp tục biểu tình trên đường phố.