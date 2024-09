Điều gì đang xảy ra tại An Phát Holdings?

Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH), vừa thông báo đã bán 6,67 triệu cổ phiếu APH trên tổng số 11,87 triệu đơn vị đăng ký trước đó.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 6-9 đến 24-9. Nguyên nhân không bán hết là do thị trường không thuận lợi.



Sau giao dịch trên, ông Dương đã giảm sở hữu từ 11,87 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 4,87%) xuống còn 5,2 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 2,13%). Ngay sau đó, ông Dương tiếp tục đăng ký bán nốt toàn bộ số cổ phiếu này. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1-10 đến 30-10.

Cùng với việc đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu APH đang nắm giữ, ông Phạm Ánh Dương cũng đã gửi đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời từ nhiệm thành viên HĐQT của An Phát Holdings với lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ.

Điều đáng nói là ngoài ông Dương, nhiều lãnh đạo của An Phát Holdings cũng đã bán ra lượng lớn cổ phiếu thời gian qua như: ông Phạm Đỗ Huy Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đã bán 750.000 cổ phiếu APH; bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Phó Tổng giám đốc, đã bán 750.000 cổ phiếu; bà Trần Thị Thoản, Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu đang nắm giữ; bà Hoà Thị Thu Hà, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, cũng bán ra 500.000 cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, ông Phạm Ánh Dương bắt đầu làm việc tại An Phát Holdings từ năm 2002 với chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là Công ty CP Nhựa An Phát Xanh, mã chứng khoán: AAA, công ty con của An Phát Holdings).

Tháng 3-2017, ông Dương được bầu làm Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings đến năm 2022 và tiếp tục tái cử vị trí này trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng về công tác nhân sự, An Phát Holdings mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Thăng Long từ ngày 25-9 theo nguyện vọng cá nhân của ông này.

Ông Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc và được bầu làm thành viên HĐQT An Phát Holdings vào năm 2021. Từ tháng 6-2022 đến nay, ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Nhựa An Phát Xanh.

Đáng chú ý, việc lãnh đạo đồng loạt bán cổ phiếu APH diễn ra trong bối cảnh công ty này chuẩn bị tổ chức Đại hội bất thường năm 2024. Tại đại hội này, HĐQT công ty dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các nội dung khác.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần 6.640 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 438%, đạt 242 tỉ đồng. Công ty giải thích lợi nhuận tăng đột biến là do chi phí vay giảm, hạt nhựa ổn định nên hiệu suất kinh doanh và thương mại hiệu quả hơn trước. Ngoài ra, công ty được hưởng lợi tỉ giá nên doanh thu hoạt động tài chính tăng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APH đã giảm hơn 40% kể từ đầu tháng 6 đến nay, chỉ còn 6.440 đồng/cổ phiếu, mức đáy lịch sử của mã chứng khoán này, tương ứng vốn hóa còn chưa đến 1.600 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với vốn điều lệ là hơn 2.400 tỉ đồng. Hiện cổ phiếu này vẫn đang trong diện cảnh báo của HoSE.