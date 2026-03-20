Kinh tế

Điều gì khiến hàng loạt doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2026 của nhiều doanh nghiệp phản ánh tâm lý thận trọng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều rủi ro.

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán: PJT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 8-4 tại TPHCM.

Theo tài liệu, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2026 đạt hơn 808 tỉ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 20,8 tỉ đồng, giảm 6%. 

PJT cho biết kế hoạch này được xây dựng trên đánh giá bối cảnh giai đoạn 2026-2031, khi kinh tế trong nước và thế giới được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Bên cạnh đó, yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định, đảm bảo hiệu quả, đồng thời góp phần giữ vững chuỗi cung ứng xăng dầu thông suốt trong hệ thống Petrolimex. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty lên kế hoạch tái cơ cấu đội tàu. Cụ thể, PJT dự kiến thanh lý 4 tàu biển đã hết niên hạn khai thác gồm Long Phú 09, Long Phú 10, Long Phú 16 và Long Phú 18. Đồng thời, doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư mới 4 tàu biển trọng tải đến 10.000 DWT và 1 tàu sông trọng tải đến 3.000 tấn nhằm nâng cao năng lực vận tải.

Tương tự, công ty CP Tập đoàn CNT (mã chứng khoán: CNT) đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 là 56 tỉ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2025 nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13 tỉ đồng, giảm tới 23%. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong năm.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án tại Gia Lai, gồm khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát và khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Các dự án dự kiến mở bán trong năm 2026 và bắt đầu bàn giao từ năm 2027, tạo nguồn thu ổn định từ năm 2028 trở đi. CNT kỳ vọng các dự án này mang lại doanh thu khoảng 1.500-2.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2027-2030.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán: NNC) cũng xây dựng kế hoạch khá dè dặt sau một năm tăng trưởng mạnh. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu 360 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỉ đồng, giảm lần lượt 8% và 35% so với năm 2025.

Trước đó, năm 2025, NNC ghi nhận doanh thu gần 391 tỉ đồng, tăng 40%, lợi nhuận ròng gần 148 tỉ đồng, gấp 2,4 lần năm trước và là mức cao nhất trong 7 năm.

Cùng xu hướng, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) đặt kế hoạch doanh thu khoảng 10.500 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.512 tỉ đồng, giảm lần lượt 5% và 21% so với năm 2025. Nếu hoàn thành, đây có thể là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp trong 4 năm gần đây.

Theo ban lãnh đạo Đường Quảng Ngãi, năm 2026 tiếp tục tiềm ẩn nhiều thách thức, bao gồm biến động chi phí đầu vào, áp lực mở rộng vùng nguyên liệu mía, chi phí marketing gia tăng và yêu cầu đầu tư mở rộng thị trường. Ngoài ra, ngành mía đường còn chịu tác động từ giá đường giảm, tồn kho cao, tình trạng nhập lậu và cạnh tranh từ đường lỏng HFCS.

Không chỉ các doanh nghiệp trên, nhiều công ty lớn khác cũng có xu hướng điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận. Chẳng hạn, Tập đoàn GELEX dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm hơn 21%, trong khi Vicostone đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 10,6% – mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ.

Một doanh nghiệp cam kết miễn phí bộ công cụ nộp thuế cho hộ kinh doanh trong 3 năm

(NLĐO) - Cơ quan thuế sẽ hướng dẫn theo từng nhóm hộ, lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng tài khoản kinh doanh, eTax Mobile và hóa đơn điện tử.

