Sức khỏe

Điều gì xảy ra khi bạn chỉ uống 1,5 lít nước mỗi ngày?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh cho thấy lượng nước bạn uống trong ngày có thể quyết định mức cortisol.

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Applied Physiology, nhóm tác giả từ Đại học Liverpool John Moores (Anh) chỉ ra rằng việc uống chỉ 1,5 lít nước mỗi ngày - thường là thấp hơn mức tối thiểu mà các khuyến nghị y tế đưa ra - có thể làm tăng mức hormone cortisol.

Được biết đến như "hormone căng thẳng", cortisol không chỉ tác động xấu đến tâm trạng mà còn gây hại hệ tim mạch, quá trình chuyển hóa... và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Điều gì xảy ra khi bạn chỉ uống 1,5 lít nước mỗi ngày - Ảnh 1.

Uống chỉ 1,5 lít nước một ngày sẽ khiến mức hormone căng thẳng tăng cao hơn đến 50% so với người uống khoảng 2-2,5 lít - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Các khuyến nghị về sức khỏe trên thế giới thường yêu cầu mỗi người trưởng thành bổ sung ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tùy theo cân nặng, giới tính, tình trạng sức khỏe, hoạt động trong ngày và nhiều yếu tố khác, khuyến nghị của mỗi quốc gia có thể khác nhau.

Ví dụ, Havard Health (Đại học Havard - Mỹ) cho rằng nữ giới trưởng thành nên bổ sung khoảng 2,7 lít nước mỗi ngày, còn nam giới là khoảng 3,7 lít. Còn tại Anh, mức khuyến nghị tối thiểu là 2 lít với nữ và 2,5 lít ở nam.

Trong khi đó, khuyến nghị của một số quốc gia châu Á - nơi người dân thường có vóc người nhỏ hơn - có thể đặt ra mức tối thiểu thấp hơn 2 lít nước một chút.

Trong nghiên cứu mới của Anh, các tình nguyện viên trẻ tuổi, khỏe mạnh được chia thành hai nhóm bằng nhau dựa trên lượng chất lỏng tiêu thụ hàng ngày.

Nhóm "ít chất lỏng" bao gồm những người tham gia uống không quá 1,5 lít chất lỏng mỗi ngày (bao gồm nước lọc, trà và các loại đồ uống khác).

Nhóm "nhiều chất lỏng" bao gồm những người luôn đáp ứng đủ lượng khuyến nghị là 2 lít đối với nữ và 2,5 lít đối với nam.

Cả hai nhóm đều được cân bằng các yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến phản ứng với căng thẳng, chẳng hạn như đặc điểm tâm lý và thói quen ngủ.

Kết quả cho thấy việc uống chỉ 1,5 lít nước hoặc ít hơn làm tăng tới 50% mức hormone cortisol.

TS Daniel Kashi, một thành viên của nhóm nghiên cứu, nói trên tờ SciTech Daily: "Cả hai nhóm đều cảm thấy lo lắng như nhau và nhịp tim tăng tương tự nhau trong bài kiểm tra căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ có nhóm "ít nước" cho thấy nồng độ cortisol trong nước bọt tăng đáng kể".

Không chỉ khiến bạn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực, mức cortisol cao còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, trầm cảm và nhiều vấn đề khác, theo các tác giả cảnh báo.

"Nếu bạn có lịch trình làm việc căng thẳng, việc giữ một chai nước bên mình có thể là một thói quen tốt" - TS Kashi khuyên.

Ông cũng chỉ ra một cách đơn giản để nhận biết bản thân có uống đủ nước hay không: Nước tiểu màu vàng nhạt thường đại diện cho một cơ thể được bổ sung đủ nước.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị rằng việc bổ sung nước nên linh hoạt dựa theo những gì bạn làm trong ngày. Ví dụ, nếu bạn có một buổi hoạt động thể chất mạnh trong thời tiết nắng nóng, bạn sẽ cần uống nhiều nước hơn thường lệ.

Tin liên quan

Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Uống nước cốt chanh nguyên chất khoảng 3-6 quả/ngày để "thải độc", giảm cân, cải thiện sinh lý, thậm chí chữa được nhiều bệnh. Liệu có đúng không?

Suy thận cấp sau 3 giờ làm việc liên tục, không uống nước

(NLĐO) - Trước khi nhập viện vì suy thận cấp, nam bệnh nhân làm việc liền 3 giờ trong xưởng nóng 38-39°C, không thông gió, đổ nhiều mồ hôi.

Nhập viện vì uống nước ngọt, trà sữa suốt 2 tuần

(NLĐO) - Nam thanh niên 28 tuổi, nặng 175 kg nhập bệnh viện cấp cứu vì khó thở, suy tim, không thể đi lại sau 2 tuần uống trà sữa, nước ngọt...

