Là tân binh đầu tiên được đưa về sân Old Trafford hồi mùa hè với giá gần 36 triệu bảng, thế nhưng trong tình cảnh Man United đang khan hiếm một tay săn bàn thực thụ sau khi Rasmus Hojlund chấn thương, Joshua Zirkzee vẫn bình thản ngồi ghế dự bị khi Man United tiếp đón Fulham ở trận đấu đầu tiên, vòng mở màn Ngoại hạng Anh rạng sáng 17-8.



Zirkzee thay Mason Mount phút 61

Được tung vào sân ở phút 61 thay cho Mason Mount, Zirkzee cần đúng 27 phút để có pha lập công đầu tiên trong màu áo mới, cũng là bàn thắng duy nhất đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford. Động tác ra chân nhanh như điện của Zirkzee đã chuyển đường chuyền của Garnacho thành nhát kiếm kết liễu nỗ lực cản phá của thủ thành Bernd Leno phía Fulham.

Chỉ cần hơn 20 phút để Zirkzee có khởi đầu tốt đẹp cho riêng mình

Chứng kiến pha lập công của Zirkzee, nhiều người tự hỏi vì sao chân sút người Hà Lan lại không được ông thầy Erik ten Hag sử dụng trong trận tranh Siêu cúp Anh với Man City cuối tuần trước tại sân Wembley, lần này cũng phải ngồi dự bị trước khi tỏa sáng trước Fulham.

HLV Erik ten Hag có nhiều toan tính

"Giành chiến thắng, lại thắng trong trận đấu sân nhà đầu tiên với bàn thắng của chính mình, thật sự không gì tuyệt vời hơn. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể trải nghiệm mọi điều như thế trong trận đấu đầu tiên của mình. HLV Erik ten Hag đã bảo tôi trước khi vào sân, rằng hãy mang theo năng lượng và giúp đội bóng nhiều nhất có thể. Chỉ vậy thôi!", Zirkzee chia sẻ với Sky Sports.

Tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn và Zirkzee làm được điều đó ở Man United

HLV Erik ten Hag thực sự hài lòng với khởi đầu mỹ mãn của đội bóng dù "Quỷ đỏ" phải rất khó khăn mới đánh bại được Fulham với tỉ số 1-0 tại Old Trafford. Ông trải lòng trong buổi họp báo sau trận: "Thật tốt khi một tiền đạo đến Man United và ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu đầu tiên. Rasmus Hojlund năm ngoái cũng ghi bàn trong trận đấu đầu tiên ở Old Trafford. Khởi đầu suôn sẻ sẽ mang lại cho Zirkzee lòng dũng cảm và niềm tin. Zirkzee rất giỏi trong việc liên kết và phối hợp, và Man United có thể hưởng lợi từ điều này do có nhiều cầu thủ tốt. Anh chậm ra sân cho đội chính là để tích lũy thêm thể lực sau Euro".

Garnachom hỏng ăn khó tin phút bù giờ

HLV Erik ten Hag cũng nói thêm, Jadon Sancho không có mặt do có chút vấn đề về sức khỏe, Garnacho thì tương tự Zirkzee sau khi đá trọn kỳ Copa America rất cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Ông đã rất lo về khả năng dứt điểm trong vòng cấm của hàng công Man United, như đã từng thể hiện ở chuyến du đấu Bắc Mỹ và ở cả trận tranh Siêu cúp. Với ông, Man United cần học cách điềm tĩnh hơn bên cạnh việc rèn giũa kỹ năng "sát thủ" trước khung thành.

Casemiro vẫn hữu dụng với Man United sau nhiều đồn đoán ra đi

Với Casemiro, Ten Hag cho rằng tiền vệ Brazil đã phòng thủ và tấn công rất tốt, như cách anh từng là một chân chuyền xuất sắc. Man United hài lòng với Casemiro, bởi vẫn nhìn thấy từ anh một nhà tổ chức giỏi, giỏi đánh chặn, giỏi đấu tay đôi và giỏi trong các đường chuyền.