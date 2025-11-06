HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Điều khiển xe tải tông, chèn qua người khiến bố vợ cũ tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mâu thuẫn, Đại đã điều khển xe tải tông, chèn qua người bố vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 6-11, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Con rể lái xe ô tô đâm, chèn qua người khiến bố vợ cũ tử vong - Ảnh 1.

Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu (tỉnh Phú Thọ) về việc khoảng 14 giờ ngày 5-11, tại khu vực cây xăng dầu số 58, đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 10, phường Thanh Miếu, ông Lê Quý M. (SN 1963, trú tại khu 5, phường Thanh Miếu) bị ô tô tải tông, chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, tài xế đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã xác định được đối tượng điều khiển xe ô tô BKS 20L-8641 tông, chèn qua người ông M. là Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình). Đại là con rể cũ của nạn nhân. 

Ngay sau đó, Công an đã thành lập nhiều tổ công tác tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Con rể lái xe ô tô đâm, chèn qua người khiến bố vợ cũ tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đoàn Văn Đại khai nhận do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H. (SN 1989, trú tại phường Thanh Miếu) nên khoảng 14 giờ 10 phút ngày 5-11, Đại điều khiển xe ô tô tông, chèn qua người ông M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án,  Đại điều khiển xe ô tô bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi đi hết cao tốc, biết không thể trốn thoát nên Đại đã đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

