Theo Nghị định 160/2024/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, cơ sở đào tạo lái xe là loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc cơ sở giáo dục.

Nghị định 160/2024/NĐ-CP quy định nhiều điều kiện kinh doanh cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Ảnh: Văn Duẩn

Nhân lực của cơ sở đào tạo gồm: Người đứng đầu cơ sở đào tạo; các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; các tổ bộ môn; các đơn vị phục vụ đào tạo.

Trong đó, người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở đào tạo phải có đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết, dạy thực hành đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Số lượng giáo viên dạy thực hành lái xe đáp ứng kế hoạch sử dụng các xe tập lái dùng để đào tạo.

Phải có phòng học lý thuyết, thực hành

Về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, Nghị định 160/2024/NĐ-CP yêu cầu cơ sở đào tạo phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000 m2.

Nghị định quy định cụ thể các điều kiện đối với hệ thống phòng học chuyên môn. Trong đó phòng sử dụng học lý thuyết có diện tích phòng học không nhỏ hơn 48 m2/phòng. Phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô có diện tích phòng học không nhỏ hơn 100 m2/phòng. Trường hợp cabin học lái xe ô tô được bố trí ở khu vực riêng biệt thì diện tích phòng học không nhỏ hơn 48 m2/phòng.

Hệ thống phòng học chuyên môn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng phòng học lý thuyết và phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô phù hợp với lưu lượng, hình thức và chương trình đào tạo; số lượng phòng học tính theo lưu lượng học viên; được xác định theo nguyên tắc 1 phòng sử dụng học lý thuyết và 1 phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 500 học viên.

Cơ sở đào tạo phải có xe tập lái thuộc quyền sử dụng hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Phải có sân tập lái xe thuộc quyền sử dụng hợp pháp

Nghị định yêu cầu cơ sở đào tạo phải có xe tập lái của các hạng được phép đào tạo, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng phải bảo đảm số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành lái xe.

Xe tập lái các hạng phải sử dụng các loại xe tương ứng với hạng giấy phép lái xe quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó: xe tập lái hạng B gồm xe sử dụng loại chuyển số tự động (bao gồm cả ô tô điện) hoặc chuyển số cơ khí (số sàn); xe tập lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE sử dụng loại chuyển số cơ khí (số sàn).

Nghị định yêu cầu sân tập lái xe phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe. Sân tập lái phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bố trí đủ các bài học theo nội dung chương trình đào tạo.

Cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng sân tập lái phù hợp với lưu lượng và chương trình đào tạo; số lượng sân tập lái tính theo lưu lượng học viên; được xác định theo nguyên tắc 1 sân tập lái ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 1.000 học viên.