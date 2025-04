Điều kỳ diệu giữa thảm họa động đất

Lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ngày 2-4 phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công một thanh niên bị mắc kẹt bên trong khách sạn Aye Chan Thar ở thủ đô Naypyidaw - Myanmar 5 ngày sau trận động đất. Người được giải cứu là anh Htet Maung Maung - 26 tuổi, làm đầu bếp trong khách sạn. Sức khỏe của nạn nhân khá tốt do trước đó đã được lực lượng cứu hộ truyền nước.

Xúc động cảm ơn lực lượng cứu hộ, ông U Myint Lin, cha của nạn nhân, cho biết hôm xảy ra động đất, gia đình ông đang ở nhà, còn anh Htet Maung Maung đi làm tại khách sạn. Gần 1 tuần qua, gia đình không nhận được tin tức gì về anh, chỉ đến sáng nay mới được thông báo anh còn sống. Sau khi được giải cứu vào lúc 14 giờ (giờ địa phương), anh Htet Maung Maung đã được đưa lên xe cứu thương để chuyển tới bệnh viện trong tiếng hò reo của gia đình, lực lượng cứu hộ và những người có mặt.

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ - cứu nạn của QĐND Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong Bệnh viện tư nhân Ottara Thiri ở thủ đô Naypyidaw và đã đưa thêm được 1 thi thể nạn nhân ra ngoài. Trước đó, 1 thi thể đã được lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam tìm thấy và đưa ra ngoài vào ngày 1-4.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đưa nạn nhân ra xe cứu thương tại thủ đô Naypyidaw ngày 2-4Ảnh: VŨ HÙNG

Trong khi đó, đến nay, đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân. Tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (C07 - Bộ Công an) ngày 2-4 cho biết đoàn đã cử một số tổ công tác hỗ trợ người dân địa phương ổn định lại cuộc sống. Trong ngày 2-4, một nhóm cán bộ, chiến sĩ đã đến dựng 2 lều bạt để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất có chỗ che nắng che sương. Khu vực dựng lều dã chiến đặt tại sân Trường Taw Win Yadanar, thị trấn Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw. Khoảng 200 người dân sinh hoạt tại đây trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác, cho biết lực lượng của Bộ Công an Việt Nam mong muốn những lều bạt này sẽ góp phần chia sẻ yêu thương, bù đắp phần nào mất mát sau trận động đất vừa qua. Cùng với đó, lực lượng y tế của đoàn cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thăm khám, phát thuốc cho nhiều người bị thương do động đất gây ra. Việc làm này đã nhận được những tình cảm sâu sắc của người dân địa phương. "Chúng tôi vừa trải qua thảm họa động đất, những ngày qua, tôi cảm nhận được tình cảm của đội cứu hộ của Công an Việt Nam dành cho chúng tôi, cho chúng tôi thuốc men, đồ ăn" - bà Daw Maw Maw, sống ở thị trấn Zabu Thiri, chia sẻ.

Thêm thách thức từ thời tiết Theo số liệu được chính quyền Myanmar cập nhật ngày 2-4, số người thiệt mạng do thảm họa động đất đã tăng lên gần 2.900 người, hơn 4.600 người bị thương và hơn 370 người mất tích. Ông Myo Nyunt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Myanmar, nói với Tân Hoa Xã rằng những thách thức chính trong các hoạt động cứu hộ hiện nay là đánh giá thảm họa và phối hợp hậu cần. Do lo ngại về an toàn ở các khu vực bị ảnh hưởng, các đội cứu hộ phải đối mặt nhiều khó khăn trong việc phân phối vật tư, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt máy móc hạng nặng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), do thiếu đội cứu hộ có tay nghề cao và quy mô tàn phá quá lớn, các hoạt động cứu hộ vẫn gặp thách thức dù có sự hỗ trợ từ quốc tế. Ngoài tâm chấn Mandalay và TP Naypyidaw, thị trấn Sagaing gần đó cũng thiệt hại nặng với 1/3 số nhà cửa bị sập; lương thực, nước sạch và thuốc men đang cạn kiệt. WHO cảnh báo thời tiết nóng (35-40 độ C vào ban ngày) và nguy cơ hỏa hoạn có thể làm trầm trọng thêm tình hình nói chung. Một vùng áp thấp tiềm tàng dự kiến hình thành ở vịnh Bengal trong tuần này có thể dẫn đến mưa lớn trên khắp Myanmar, gây thêm thử thách cho công tác cứu hộ - cứu trợ đồng thời đe dọa làm vỡ đập ở khu vực bị ảnh hưởng, gây lũ lụt. Anh Thư