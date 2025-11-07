Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

Thùy Trang

(NLĐO) - Diệu Nhi vừa nữ tính vừa bí ẩn trong bộ ảnh kết hợp Tiffany & Co.

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh mới với phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần hút mắt. Khác với một Diệu Nhi màu sắc, hay vui đùa trên MXH, tạo hình lần này của nữ diễn viên nghiêm túc và trưởng thành hơn.

Outfit đầu tiên cô chọn mẫu đầm đen ôm dáng cổ điển kết hợp bao tay da. Thiết kế thứ 2 là váy chữ A, tăng độ thu hút với giày cao gót đen bít mũi. Bộ cánh cuối sử dụng coach jacket da tông nâu được phối phong cách nobra.

Diệu Nhi khi không hài - Ảnh 1.

Diệu Nhi trong loạt trang sức của Tiffany & Co

Sự đơn giản lại trở thành "lớp base" tuyệt vời để tôn loạt trang sức của Tiffany & Co. Đúng với tinh thần đơn giản, không rườm rà, mang tính vượt thời gian, các item của Tiffany & Co nâng tầm trang phục, khéo thể hiện sự đẳng cấp của người đeo. Mỗi outfit được phối những item khác nhau từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, nhẫn để tổng thể trang phục vừa hài hòa vừa có điểm nhấn.

Lần đầu tiên kết hợp với Tiffany & Co, Diệu Nhi chia sẻ: "Nhi yêu thích trang sức của Tiffany & Co từ lâu. Mỗi thiết kế sẽ có một câu chuyện khác nhau, vậy nên dù sau này có nhiều thứ thay đổi nhưng ý nghĩa của món trang sức Tiffany & Co. vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí".

Diệu Nhi khi không hài - Ảnh 2.

Diệu Nhi cho khán giả thấy sự chỉn chu và nâng tầm thời trang của bản thân.

Với những ai đã theo dõi hành trình làm nghề của Diệu Nhi suốt 1 thập kỷ qua, có thể thấy thời điểm hiện tại nữ diễn viên đang đạt phong độ thời trang ổn định nhất. Cô đã có nhiều thay đổi để nâng cấp bản thân cũng như tìm được phong cách phù hợp.

Ngoài dấu ấn đặc biệt ở mảng thời trang, Diệu Nhi những tháng cuối năm còn để lại ấn tượng lớn cho khán giả trong nước khi tham gia show thực tế. Tại đây, tính cách hài hước, hết mình cũng như sự khéo léo của cô một lần nữa được chứng minh.

Diệu Nhi khi không hài - Ảnh 3.

Với những gì đang thể hiện, Diệu Nhi đã cho khán giả thấy sự chỉn chu và nâng tầm thời trang của bản thân. Việc luôn hết mình trong công việc, thăng hoa với nghề, mang lại năng lượng tích cực chính là điểm sáng để Diệu Nhi "lọt mắt xanh" các ông lớn thời trang. Thời gian tới khán giả dành sự mong chờ nhiều hơn nữa phiên bản Diệu Nhi "không hài".

Tin liên quan

Diệu Nhi nhắc hội chị em yêu thương bản thân mọi lúc

Diệu Nhi nhắc hội chị em yêu thương bản thân mọi lúc

(NLĐO) - Diệu Nhi nữ tính hết mình trước thềm 20-10, khẳng định phụ nữ có thể tỏa sáng dù ở bất kỳ vai trò nào.

Diệu Nhi "nhập ngũ!"

(NLĐO) - Diệu Nhi hứa hẹn "quậy đục nước" trong lần trở lại "Sao nhập ngũ".

Diệu Nhi "tung skill" trình diễn ấn tượng

(NLĐO) - Diệu Nhi mang mảng miếng "đủ wow" cho khán giả, công khai nỗi sợ "bé na" tại "Chị đẹp Concert" vừa duyên vừa hài.

Diệu Nhi Trang sức thời trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo