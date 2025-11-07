Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh mới với phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần hút mắt. Khác với một Diệu Nhi màu sắc, hay vui đùa trên MXH, tạo hình lần này của nữ diễn viên nghiêm túc và trưởng thành hơn.

Outfit đầu tiên cô chọn mẫu đầm đen ôm dáng cổ điển kết hợp bao tay da. Thiết kế thứ 2 là váy chữ A, tăng độ thu hút với giày cao gót đen bít mũi. Bộ cánh cuối sử dụng coach jacket da tông nâu được phối phong cách nobra.

Diệu Nhi trong loạt trang sức của Tiffany & Co

Sự đơn giản lại trở thành "lớp base" tuyệt vời để tôn loạt trang sức của Tiffany & Co. Đúng với tinh thần đơn giản, không rườm rà, mang tính vượt thời gian, các item của Tiffany & Co nâng tầm trang phục, khéo thể hiện sự đẳng cấp của người đeo. Mỗi outfit được phối những item khác nhau từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, nhẫn để tổng thể trang phục vừa hài hòa vừa có điểm nhấn.

Lần đầu tiên kết hợp với Tiffany & Co, Diệu Nhi chia sẻ: "Nhi yêu thích trang sức của Tiffany & Co từ lâu. Mỗi thiết kế sẽ có một câu chuyện khác nhau, vậy nên dù sau này có nhiều thứ thay đổi nhưng ý nghĩa của món trang sức Tiffany & Co. vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí".

Diệu Nhi cho khán giả thấy sự chỉn chu và nâng tầm thời trang của bản thân.



Với những ai đã theo dõi hành trình làm nghề của Diệu Nhi suốt 1 thập kỷ qua, có thể thấy thời điểm hiện tại nữ diễn viên đang đạt phong độ thời trang ổn định nhất. Cô đã có nhiều thay đổi để nâng cấp bản thân cũng như tìm được phong cách phù hợp.

Ngoài dấu ấn đặc biệt ở mảng thời trang, Diệu Nhi những tháng cuối năm còn để lại ấn tượng lớn cho khán giả trong nước khi tham gia show thực tế. Tại đây, tính cách hài hước, hết mình cũng như sự khéo léo của cô một lần nữa được chứng minh.

Với những gì đang thể hiện, Diệu Nhi đã cho khán giả thấy sự chỉn chu và nâng tầm thời trang của bản thân. Việc luôn hết mình trong công việc, thăng hoa với nghề, mang lại năng lượng tích cực chính là điểm sáng để Diệu Nhi "lọt mắt xanh" các ông lớn thời trang. Thời gian tới khán giả dành sự mong chờ nhiều hơn nữa phiên bản Diệu Nhi "không hài".