ĐIỀU TÔI NÓI: Hành động nhỏ, thay đổi lớn

Thịnh hiện đang công tác tại Trường Đại học Hoa Sen. Từ nhỏ, Thịnh đã ấp ủ ước mơ được truyền cảm hứng cho người trẻ và chia sẻ những gì mình đã học, trải nghiệm. Giảng viên 9X tự hào vì được đồng hành với đồng nghiệp và những người bạn gắn bó trong suốt chặng đường vừa qua. Bên cạnh đó, những học trò giỏi giang, giàu tình cảm chính là nguồn động lực giúp Thịnh bền bỉ cống hiến và không ngừng trưởng thành trong công việc cũng như cuộc sống. Thịnh tin rằng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn được xây dựng từ từng hành động tích cực và nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân.

Ở tuổi 29, Lâm Thịnh đang là giảng viên kiêm Giám đốc chương trình ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông Trường Đại học Hoa Sen

Từng có công việc với mức thu nhập hấp dẫn trong ngành quảng cáo - truyền thông nhưng mơ ước về sự nghiệp giảng dạy luôn âm ỉ. Thịnh quyết định đi du học bậc thạc sĩ và đó cũng là lần đầu tiên anh xa gia đình. Giai đoạn đi học rơi vào đại dịch COVID-19, nên anh chỉ có thể ở quanh trường. Thịnh học cách tự chăm sóc bản thân và vượt qua những khác biệt về văn hóa để thích nghi cuộc sống ở Singapore. "Tôi học thêm được bao điều mới mẻ, thay đổi tư duy và nhìn nhận lại những gì thực sự cần thiết cho tương lai" - Thịnh kể. Đi qua các quốc gia và hòa nhập vào đời sống xã hội bản địa đã giúp Thịnh có góc nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về con người và văn hóa.

Lâm Thịnh (bìa phải) là giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, luôn mong muốn đem đến những điều tốt nhất cho người học

Trong hành trình phát triển ấy, gia đình, đặc biệt là ba của Thịnh, đã có sự định hướng hợp lý, giúp anh vững vàng đi tới. Mặt khác, các thầy cô ở Trường Đại học Hoa Sen đã định hướng cho Thịnh những bước đi vững chắc, giúp anh khám phá bản thân sâu sắc hơn. Ba kim chỉ nam theo Thịnh suốt hành trình là: tôn trọng sự khác biệt, xây dựng tư duy phản biện và học tập suốt đời. Những nguyên tắc này đã đồng hành với anh qua từng cột mốc trưởng thành và góp phần giúp anh đạt đến mục tiêu.

Mục tiêu lớn nhất của anh lúc này hoàn thành chương trình tiến sĩ, để có thể đóng góp nhiều giá trị thiết thực hơn cho lĩnh vực giáo dục trong tương lai.



