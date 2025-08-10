ĐIỀU TÔI NÓI: Không giới hạn bản thân

Từng học Đại học Y khoa Debrecen (Hungary), Huân (tên thường gọi là John) có nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng. Nhưng anh có sự quan tâm và đam mê lớn với giáo dục. Thay vì chọn công việc ổn định, phù hợp bằng cấp chuyên môn, Huân quyết tâm theo đuổi một lĩnh vực nhiều áp lực mà cũng đầy thú vị: giảng dạy.

Ban đầu, Huân không nhận được nhiều sự ủng hộ. Dù vậy, Huân có cá tính độc lập, ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng đám đông và luôn tin tưởng đến cùng hướng đi của bản thân nên quyết tâm nghe theo tiếng gọi trái tim mình.

Với sự nhẫn nại và tinh thần trách nhiệm, dù là lớp học trực tiếp hay học trực tuyến, Hoàng Huân luôn hết mình giúp học trò tiến bộ

Thực tế, ngày còn sinh viên, nhiều bạn bè đã tin tưởng nhờ Huân dạy kèm các môn khó. Anh đã làm việc cho trung tâm ngoại ngữ và một trường quốc tế trước khi trở thành người dạy học tự do. Anh dạy tiếng Anh giao tiếp, luyện thi IELTS và dạy toán - lý - hóa - sinh học bằng tiếng Anh cho học sinh các trường quốc tế cũng như các bạn nước ngoài.

Huân cho rằng nghề dạy học đã chọn anh, theo cách rất tự nhiên. Và anh chọn nghề dạy vì nó phù hợp tính cách và khả năng sẵn có. Các lớp ngày càng được nhiều học viên tìm đến. Giai đoạn cao điểm, anh dạy đến 10 giờ mỗi ngày.

Huân có kênh YouTube dạy tiếng Anh và chia sẻ cả ngàn video dạy học miễn phí. Anh hạnh phúc khi nhiều bạn trẻ, nhất là ở vùng nông thôn, nhờ xem video mà cải thiện đáng kể phát âm, ngữ pháp và vốn từ của họ. Không ít "học viên từ xa" cảm ơn Hoàng Huân. "Tôi vẫn cố gắng cho kênh dạy tiếng Anh của mình được nhiều người biết đến, với mong muốn những ai không có điều kiện vẫn có thể tự học để giỏi hơn. Đó cũng là cách cống hiến cho cộng đồng" - anh kể.

Với chiều cao 1,84m và mái tóc nhuộm màu nổi bật, rất dễ nhận biết Hoàng Huân ở bất kỳ đâu.

Huân say mê làm việc và không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực cá nhân. Chàng trai đa tài còn có thể vẽ tranh và chơi piano. Sau khi "trình làng" hai cuốn sách "English Vocabulary V1" và "English Grammar G1", anh đang viết tiếp sách về tiếng Anh giao tiếp và nỗ lực học nhiều thứ khác, bao gồm ngôn ngữ và kỹ năng mới.

Anh tin rằng: "Không có giới hạn nào cho việc học. Giới hạn duy nhất là suy nghĩ của chúng ta. Muốn học điều gì đó thì phải thật sự khai mở tâm trí, chấp nhận những điều mới mẻ".