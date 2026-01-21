Điều tra nghi án "ăn chặn" tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).



Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an đề nghị cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội để làm việc, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại: 0989.776.125.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ tố cáo phải nộp 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên khi đoạt huy chương. Ngoài ra, vận động viên cũng cho rằng phải chấm công ngoài giờ, dù thực tế không tập luyện.

Sau khi nhận khoản phụ cấp này, họ phải nộp lại 50% cho huấn luyện viên để bổ sung vào quỹ đội, với mục đích phục vụ công tác chuyên môn, đối nội - đối ngoại. Trong khi đó việc lập quỹ riêng ở các đội tuyển thể thao bị nghiêm cấm từ lâu. Sau lùm xùm, một số huấn luyện viên đã bị kỷ luật, cho rời đội tuyển.