Điều tra nghi án "ăn chặn" tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Điều tra nghi án "ăn chặn" tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an xác định một số huấn luyện viên, vận động viên đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ sau khi được thanh toán.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an đề nghị cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội để làm việc, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại: 0989.776.125.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ tố cáo phải nộp 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên khi đoạt huy chương. Ngoài ra, vận động viên cũng cho rằng phải chấm công ngoài giờ, dù thực tế không tập luyện.

Sau khi nhận khoản phụ cấp này, họ phải nộp lại 50% cho huấn luyện viên để bổ sung vào quỹ đội, với mục đích phục vụ công tác chuyên môn, đối nội - đối ngoại. Trong khi đó việc lập quỹ riêng ở các đội tuyển thể thao bị nghiêm cấm từ lâu. Sau lùm xùm, một số huấn luyện viên đã bị kỷ luật, cho rời đội tuyển.

Tin liên quan

Dừng công tác 4 huấn luyện viên bị tố "ăn chặn" tiền thưởng

Dừng công tác 4 huấn luyện viên bị tố "ăn chặn" tiền thưởng

(NLĐO)- Liên quan đến lùm xùm "ăn chặn" tiền thưởng, Cục Thể dục Thể thao đã cho dừng công tác huấn luyện đối với 4 huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia

Lập hội đồng kỷ luật vụ VĐV Phạm Như Phương “tố” bị ăn chặn tiền thưởng

(NLĐO)- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ cựu VĐV Phạm Như Phương “tố” bị ăn chặn tiền thưởng

Vụ tố bị "ăn chặn" tiền thưởng: HLV đã nhận tiền của VĐV Phạm Như Phương

(NLĐO) - HLV Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thuỳ Dương có hành vi sai phạm bao che, không báo việc VĐV Phạm Như Phương xin đi Mỹ; HLV Nguyễn Thùy Dương có hành vi sai phạm do nhận tiền của VĐV Phạm Như Phương

Thể thao "ăn chặn" tiền thưởng "ăn chặn" tiền thưởng vận động viên Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Huấn luyên viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo