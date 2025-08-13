HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một cụ bà ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà với nhiều dấu hiệu bất thường.

Sáng 13-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc cụ bà Lê Thị T. (SN 1955; trú khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong tại nhà riêng.

Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một cụ bà ở Gia Lai- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc cho thấy trên cổ bà T. có buộc 1 sợi dây. Ảnh: ĐVCC

Theo trình báo của bà Trần Thị N. (SN 1984, con dâu nạn nhân), khoảng 5 giờ 45 phút ngày 12-8, khi mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng, bà N. phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, cổ có buộc một sợi dây.

Bà N. lập tức hô hoán người dân xung quanh và báo Công an phường Hoài Nhơn Bắc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

