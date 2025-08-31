HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh

Ngày 31-8, đại diện lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu bé tử vong tại khu trọ thô Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh.

Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé học lớp 3

Trước đó, vào 8 giờ ngày 31-8, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó. Cạnh đó là bà V. (bà nội của hai cháu bé đang nguy kịch). Hiện trường có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, hai cháu nhỏ này sinh năm 2013 và 2017, là con của đôi vợ chồng quê TP Hải Phòng, tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng ở.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, vợ chồng này đã đi làm ở công ty.

"Hiện người bà đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân" - lãnh đạo xã Như Quỳnh cho biết.

