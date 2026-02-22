Ngày 22-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân trong vụ án mạng

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Lê Thanh Nghị (SN 1993, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng dao đâm trọng thương chị Nguyễn Thị Ngọc Ch. (SN 1993, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện vụ việc, mọi người đã đưa chị Ch. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm nghi phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Hiện nghi phạm đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.