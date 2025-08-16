HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Điều tra vụ mâu thuẫn giữa người phụ nữ và bạn trai kém tuổi trong khách sạn ở TP HCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Do mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ đã dùng dao rọc giấy làm bị thương vùng cổ bạn trai kém tuổi.

Ngày 16-8, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ người phụ nữ dùng dao làm bị thương cổ của bạn trai.

Điều tra vụ cắt cổ bạn trai Tại khách sạn ở TP HCM: Mâu thuẫn tình cảm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Địa điểm xảy ra vụ việc.

Theo nhân chứng, tối 14-8, một phụ nữ 41 tuổi (ngụ TP HCM) và anh T. (30 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) cùng thuê phòng một khách sạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) để lưu trú. Tại đây, do có quan hệ yêu đương, họ xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Đến sáng 15-8, khi 2 người chuẩn bị ra về thì người phụ nữ bất ngờ dùng dao rạch giấy làm bị thương vùng cổ bạn trai. Song, anh T. vùng dậy cầm máu, gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an TP HCM sau đó đến hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện cơ quan công an đang điều tra, đây là mâu thuẫn, không phải án mạng.

