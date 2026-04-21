Điều tra vụ người đàn ông tử vong cạnh khẩu súng trong vườn sầu riêng

Ngày 21-4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Lộc Thành đang làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong vườn sầu riêng nghi trúng đạn.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, gần trưa ngày 20-4, ông Ng. Q. H. (63 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) có cầm súng hơi đi ra nhà nuôi dơi trong vườn sầu riêng ở ấp Tà Thiết (xã Lộc Thành) để bắn chim cắt.

Khi thấy ông H. đi ra vườn đã lâu không về, người nhà liền đi ra vườn sầu riêng tìm. Tại khu vực gần khu vực nhà nuôi dơi của gia đình, người thân phát hiện ông H. đang nằm bất động dưới đất, gần gốc cây sầu riêng.

Lại gần kiểm tra, mọi người hoảng hốt khi phát hiện ông H. đã tử vong từ trước. Vào cuộc, công an địa phương phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ.

Qua quan sát, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, bên người còn khẩu súng hơi màu đen. Trên người ông H. có vết thương và vết máu, nghi là vết đạn bắn từ súng hơi.