Pháp luật

Điều tra vụ nhập lậu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng vào Việt Nam

Tr.Đức

(NLĐO)- Chi cục Hải quan khu vực III cùng các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng vừa nhập lậu qua khu vực cảng Hải Phòng

Ngày 12-11, Chi cục Hải quan khu vực III cho biết vừa bàn giao hồ sơ, tang vật vụ hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng nhập lậu về khu vực cảng Hải Phòng cho Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Điều tra vụ nhập lậu vỏ đạn quân dụng hơn 25 tấn vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật

Trước đó, thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; qua thu thập, phân tích thông tin, Chi cục Hải quan khu vực III phát hiện lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (địa chỉ lô CN-06, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (cũ) nay là tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu nghi vấn.

Hàng hóa khai báo là "đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại", khối lượng 25.045 kg (16 bao), xuất xứ Malaysia.

Điều tra vụ nhập lậu vỏ đạn quân dụng hơn 25 tấn vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - Ảnh 2.

25.045 kg vỏ đạn đóng trong container xuất xứ Malaysia

Điều tra vụ nhập lậu vỏ đạn quân dụng hơn 25 tấn vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - Ảnh 3.

Theo kết luận giám định, một số viên đạn trong lô hàng còn sử dụng để bắn được

Trong các ngày 24-6-2025 và 15-7-2025, Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Chi cục Hải quan khu vực III) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Đoàn trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam), Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu nêu trên.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, phần lớn hàng hóa là vỏ đạn quân dụng có nhiều kích cỡ khác nhau… số lượng 16 bao, với khối lượng 25.010 kg.

Đáng chú ý, trong lô hàng có một số viên đạn còn sử dụng để bắn được, được xác định là vũ khí quân dụng.

Điều tra vụ nhập lậu vỏ đạn quân dụng hơn 25 tấn vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - Ảnh 4.

Hàng hóa khai báo là “đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại”

Lực lượng chức năng xác định Công ty Bedra đã vi phạm quy định nhập khẩu vào Việt Nam hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Điều 15 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ và Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31-12-2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

