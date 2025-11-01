Điều tra vụ việc bé trai 1 tuổi tử vong dưới giếng

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai 1 tuổi được phát hiện dưới giếng của gia đình.

Gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm bé trai 1 tuổi

Nạn nhân là bé U.N.A.L. (1 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, sáng 31-10, bé L. được bà ngoại bế để cho ăn phía trước cửa nhà. Sau đó, bà vào bên trong nhà có việc nhưng khi quay ra đã không thấy bé L.

Sau khi tìm kiếm nhưng không thấy bé L, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định thi thể bé L. ở dưới giếng sâu của gia đình ngay sân nhà.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã trục vớt thi thể cháu bé và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.