Thời sự

Điều tra vụ việc bé trai 1 tuổi tử vong dưới giếng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm để điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai 1 tuổi dưới giếng nước

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai 1 tuổi được phát hiện dưới giếng của gia đình.

Điều tra vụ việc bé trai 1 tuổi tử vong dưới giếng - Ảnh 1.

Gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm bé trai 1 tuổi

Nạn nhân là bé U.N.A.L. (1 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, sáng 31-10, bé L. được bà ngoại bế để cho ăn phía trước cửa nhà. Sau đó, bà vào bên trong nhà có việc nhưng khi quay ra đã không thấy bé L.

Sau khi tìm kiếm nhưng không thấy bé L, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định thi thể bé L. ở dưới giếng sâu của gia đình ngay sân nhà. 

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã trục vớt thi thể cháu bé và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tin liên quan

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng sâu

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng sâu

(NLĐO) - Đến khoảng 3 giờ ngày 14-12, thi thể nạn nhân đã được đưa lên khỏi giếng sâu, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phát hiện mẹ 19 tuổi và con hơn 3 tháng tuổi tử vong dưới giếng

(NLĐO) - Thấy chiếc khăn nổi lên trên mặt giếng, tiến hành hút nước, mọi người phát hiện thi thể người mẹ trẻ 19 tuổi và con mới hơn 3 tháng tuổi

Bình Phước: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng

(NLĐO) - Lực lượng chức năng phát hiện 1 chai thuốc sâu đã sử dụng dở và 1 bức thư để trong chòi trước cửa nhà, được cho là của người đàn ông tử vong dưới giếng, trong đó có đề cập vấn đề nợ nần.

tỉnh Đắk Lắk điều tra nguyên nhân tử vong tử vong dưới giếng
