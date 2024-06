Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 12-6, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã ký báo cáo nhanh về việc cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim; đồng thời giao công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định.



Vụ cháy khiến cột khói cao hàng chục mét

Theo báo cáo, vào lúc 10 giờ 45 ngày 11-6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức 2 phát hiện xảy ra cháy tại phân khu A1 của Vườn Quốc gia Tràm Chim, dọc theo kênh Phú Đức 2, thuộc địa bàn xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.



Thời điểm xảy ra cháy là buổi trưa, thời tiết nắng nóng, gió mạnh, vận tốc cháy lan nhanh và diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy lan sang khu vực nhà dân sống ở ven rừng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đồng ý sơ tán người dân sống ven rừng, gần khu vực xảy ra cháy đến nơi an toàn, kịp thời ngăn cháy lan từ rừng qua khu vực dân cư.

Tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 250 người, gồm: Công an tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim; Công an huyện Tam Nông; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Phú Đức tham gia chữa cháy rừng. Công an TP Hồng Ngự và Công an huyện Thanh Bình cũng được huy động tăng cường đến hiện trường tích cực tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông đã đến trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 250 người tham gia chữa cháy

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tổ chức trực kiểm tra, theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh trong đêm 11-6.

Diện tích đám cháy khoảng 20,4 ha, trong đó 18,2 ha cháy dưới tán cây tràm, 1,84ha cỏ; cháy một số cây trồng lâu năm của người dân sống ven rừng và 6 xe máy của lực lượng tham gia chữa cháy, không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu công an tỉnh phối hợp đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định khả năng có người xâm nhập trái phép vào Vườn Quốc gia Tràm Chim rồi bất cẩn gây ra vụ cháy.