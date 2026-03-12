Định hình Mũi Né

Không còn là "thủ phủ resort" đơn thuần, khu vực ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng đang được định hình trở thành một đô thị ven biển hiện đại gắn kết với hệ thống hàng không qua sân bay Phan Thiết. Nơi đây được định hình là một trục phát triển chiến lược nhằm thu hút nguồn lực và nâng tầm không gian đô thị mới đối với du lịch, bất động sản và dịch vụ.

Một trong những bước chuyển quan trọng nhất là quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu đô thị thương mại - dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né (khu IV và khu V) với tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng trên diện tích gần 351 ha. Quy hoạch đặt mục tiêu hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ với hạ tầng dịch vụ - thương mại - nhà ở có tiêu chuẩn cao ngay sát bờ biển, phục vụ nhu cầu cư trú, giải trí và du lịch trong tương lai.

Hai dự án này trải dọc trục đường Võ Nguyên Giáp, một trong những trục giao thông chính của khu vực, được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian đô thị mới với hạ tầng hoàn chỉnh, bao gồm các phân khu thương mại, trung tâm dịch vụ, nhà ở và các tiện ích cộng đồng. Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu đô thị hóa nội tại mà còn mở rộng diện tích quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Bên cạnh đầu tư đô thị ven biển quy mô lớn, một "đòn bẩy" hạ tầng không thể thiếu trong kế hoạch phát triển không gian Mũi Né là sân bay Phan Thiết. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay này với tổng vốn gần 3.800 tỉ đồng. Theo thông tin mới nhất, hạng mục này đã có nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ dự thầu.

Quỹ đất ven biển Mũi Né, nằm cạnh sân bay Phan Thiết, được quy hoạch để xây dựng các khu đô thị hiện đại

Khi hạng mục dân dụng hoàn chỉnh, sân bay này sẽ tạo hành lang giao thông hàng không trực tiếp cho Mũi Né - Phan Thiết, rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách trong nước và quốc tế, đồng thời phát huy tiềm năng du lịch biển quanh năm.

Kết quả của những quyết định đầu tư quy mô lớn này nằm trong chiến lược tổng thể của Lâm Đồng trong phát triển Mũi Né thành điểm đến du lịch quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo quy hoạch chung, khu du lịch quốc gia Mũi Né bao phủ hàng chục ngàn hecta tại nhiều xã, phường nhằm gắn kết du lịch với phát triển đô thị bền vững, tạo môi trường sống chất lượng cao và mở rộng sản phẩm dịch vụ cho cả thị trường khách nội địa và quốc tế.

Việc định hình Mũi Né thành "đô thị sân bay - đô thị ven biển" tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Các dự án đô thị ven biển quy mô lớn và sân bay Phan Thiết sẽ thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường bất động sản, dịch vụ lưu trú chất lượng cao và cung cấp nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Hơn nữa, việc nâng cấp hạ tầng giao thông như sân bay và các tuyến đường kết nối còn giúp Mũi Né tăng tính cạnh tranh so với các trung tâm du lịch khác trong khu vực, thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Sự hoàn chỉnh của sân bay dân dụng và đô thị ven biển còn mở ra cơ hội hình thành các liên kết vùng mới, thúc đẩy phát triển logistics, dịch vụ hậu cần và thương mại đa dạng.