Vùng miền Hà Nội

Định hình thương hiệu du lịch xứ Thanh

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

Du lịch sinh thái cộng đồng cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, định hình được sức hút trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Ngoài du lịch biển, Thanh Hóa còn chú trọng phát triển mạnh du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng..., thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá

Để đưa xứ Thanh trở thành điểm đến hàng đầu phía Bắc và cả nước, ngành du lịch Thanh Hóa không ngừng nỗ lực nhằm từng bước định hình tên tuổi trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn suốt 4 mùa trong năm, gắn với bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời của vùng đất và con người xứ Thanh đã thể hiện điều đó.

Vẻ đẹp "rất Việt Nam"

Ngoài du lịch biển với những điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa..., những năm qua, du lịch văn hóa - tâm linh tại Thanh Hóa cũng dần thu hút du khách. Trong đó, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ luôn được đông đảo du khách tìm tới tham quan, khám phá.

Định hình thương hiệu du lịch xứ Thanh - Ảnh 1.

Pù Luông là điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn hàng đầu Thanh Hóa và cả phía Bắc

Là di sản thế giới độc đáo, Thành nhà Hồ được tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của địa phương. Trong 2 năm qua, Thành nhà Hồ đã vươn lên, trở thành điểm đến hút khách hàng đầu nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, làm mới các sản phẩm du lịch.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, cho biết năm 2024 - 2025, lượng khách du lịch tới đây ngày càng đông, nhất là khách quốc tế. "Đến hết tháng 8-2025, Thành nhà Hồ đã đón gần 240.000 lượt khách, trong đó khoảng 8.000 người là khách quốc tế - gấp nhiều lần những năm trước. Đây là điều đáng mừng" - ông bày tỏ.

Định hình thương hiệu du lịch xứ Thanh - Ảnh 2.

Du khách Nhật Bản tham quan Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ

Để điểm đến này ngày càng hấp dẫn du khách, những năm qua, Trung tâm Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới. Các khu vực trưng bày ngoài trời - như khu khảo cổ, khu mô hình súng thần công, khu không gian xưa "Đất và người Tây Đô"... - được xây dựng để níu chân du khách. Những tuyến du lịch Thành nhà Hồ với làng cổ, khám phá các đền chùa Linh Ứng, Nhân Lộ, chùa Giáng... dọc bờ sông Mã cũng được hình thành.

Trung tâm Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ còn xây dựng trang web thanhnhaho.vn để cập nhật, đăng tải thông tin, hình ảnh, clip trên nền tảng internet. Khi tới Thành nhà Hồ, nếu không kịp trải nghiệm hết các địa điểm, du khách có thể truy cập trang web này hoặc cài đặt ứng dụng để khám phá thêm di sản - được tái hiện sinh động, hấp dẫn.

"Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi một số hạng mục tại Thành nhà Hồ như điện Hoàng Nguyên, con đường Hoàng Gia, Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu… nhằm bảo tồn bền vững, phát huy giá trị nổi bật của di sản. Đây là cơ hội lớn để đưa Thành nhà Hồ trở thành điểm đến du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực trong tương lai gần" - ông Hữu Anh nhận xét.

Trong chuyến tham quan Thành nhà Hồ vào tháng 5-2024, ông John Williams, Công ty Truyền thông và Trực tuyến toàn cầu BBC Studios - Tập đoàn truyền thông BBC (Anh Quốc), rất ấn tượng trước vẻ đẹp và giá trị của Thành nhà Hồ. Ông Hữu Anh nhớ lại: "Khi được hỏi về cảm nhận khi đến Thành nhà Hồ, ông John Williams nhấn mạnh rằng ông nhận thấy được một vẻ đẹp "rất Việt Nam" - mạnh mẽ, sâu lắng và đầy nhân văn".

Nỗ lực bứt phá

Thời gian qua, du lịch sinh thái cộng đồng cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, định hình được sức hút trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Dù mới phát triển nhưng nhờ tận dụng tốt điều kiện thiên nhiên và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, du lịch sinh thái không chỉ khai phá nhiều vùng đất với cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ mà còn góp phần tạo công ăn việc làm ổn định, bền vững cho cộng đồng dân cư địa phương.

Những điểm đến như bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Linh Sơn), bản Hang (xã Phú Lệ), Pù Luông (xã Pù Luông), bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Bút (xã Nam Xuân), thác Đồng Quan (xã Hóa Quỳ)... dần trở nên quen thuộc với du khách trong dịp lễ, Tết, nhất là khách quốc tế.

Trong đó, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch xứ Thanh. Ẩn mình giữa vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Pù Luông được ví như "viên ngọc xanh" của du lịch sinh thái. Cảnh quan tuyệt đẹp ở đây, từ các thửa ruộng bậc thang xanh mướt đến những dãy núi cao vút, được du khách đặc biệt yêu thích.

Tại Thanh Hóa, những điểm đến du lịch sinh thái như Pù Luông đang dần "thay da đổi thịt". Những nếp nhà sàn thường ngày trở thành các homestay hút khách. Những món ăn dân dã như gà đồi, cá suối, cơm lam, rượu cần... được thực khách rất ưa chuộng. Các lễ hội truyền thống hay trang phục của người Mường, Thái cũng được khôi phục, phát huy giá trị.

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - nhấn mạnh với cảnh quan thiên nhiên phong phú và chiều sâu văn hóa; với hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chiến lược phát triển bài bản; cùng với tinh thần đổi mới, năng động và khát vọng vươn lên, địa phương đang nỗ lực đưa du lịch bứt phá.

Bên cạnh việc duy trì môi trường du lịch văn minh, thân thiện, Thanh Hóa định hướng phát triển các sản phẩm, điểm đến sao cho tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với vùng đất và con người xứ Thanh. 

Khách quốc tế tăng ấn tượng

Đến tháng 8-2025, Thanh Hóa đã đón gần 15 triệu lượt du khách - đạt 93,6% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đến Thanh Hóa ước trên 572.000 lượt - tăng 16,6% và đạt 67,3% kế hoạch năm 2025.

Tổng thu du lịch toàn tỉnh khoảng 40.476 tỉ đồng - tăng 30,8%, đạt 89% kế hoạch năm 2025. Trong đó, thu từ khách quốc tế ước đạt 308,5 triệu USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2024.


