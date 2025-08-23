HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào

Văn Duẩn - Hải Anh

(NLĐO) - Đình Hồng Thái là nơi dừng chân đầu tiên của Bác Hồ khi Người từ Pác Bó về tới Tân Trào. Đây cũng là nơi đón tiếp các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội.

Đình Hồng Thái, thuộc thôn Cả, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đình được xây dựng cuối thế kỷ XVIII và được phục dựng lại năm Kỷ Mùi (1919), gồm 3 gian 2 chái, là nơi hội họp, sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Tày ở địa phương. Đình nắm ở hữu ngạn sông Phó Đáy, hướng đông - nam. Làng ở phía sau đình.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào- Ảnh 1.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào - ngày 21-5-1945. Ảnh: Hải Anh

Di tích Đình Hồng Thái, là một trong những điểm di tích quan trọng trong hành trình đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào của tỉnh Tuyên Quang. Đình Hồng Thái là nơi dừng chân đầu tiên của Người khi từ Pác Bó về tới Tân Trào. Đây cũng là nơi đón tiếp các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội (16 và 17-8-1945).

Khu du lịch Tân Trào, cách TP Tuyên Quang 45 km, cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km. Tân Trào là một địa chỉ thu hút nhiều du khách, nơi đây được biết đến là vùng đất cách mạng của cả nước, nơi bác Hồ kính yêu đã ở và lãnh đạo cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào - ngày 21-5-1945. Video: Hải Anh

Chị Lò Thị Tâm, hướng dẫn viên Khu di tích lịch quốc gia đặc biệt Tân Trào cho biết, trước năm 1945, Đình Hồng Thái có tên là đình Kim Trận.

Tháng 3-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Chu Quý Lương, nhân dân Kim Trận đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Sau khi giành được chính quyền, nhân dân họp bàn và quyết định đổi tên làng. Đồng bào đã lấy tên liệt sĩ Phạm Hồng Thái đặt làm tên xã mình và đình Kim Trận cũng mang tên đình Hồng Thái từ đó.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào- Ảnh 2.

Nhìn về tổng thể, đình Hồng Thái có dáng dấp một ngôi nhà sàn miền núi, gồm có ba gian, hai chái. Hai gian hai bên dùng làm nơi hội họp và ăn uống, 3 gian chính giữa dùng làm nơi cúng tế. Phía trên gian giữa có một sàn lửng, chia làm hai phần: Phần thượng cung dùng để đồ cúng tế, phía trong là vọng cung là nơi để đồ tế khí. Ảnh: Hải Anh

Đình Hồng Thái được dựng theo thuật phong thủy từ ngàn xưa để lại, đó là thế "đất tụ thuỷ, nước tụ hội". Trên thực tế, đình được đặt theo hướng nam lấy núi Thia làm án đình, phía trước là dòng sông Phó Đáy, trước cửa đình có một khoảng sân rộng có nhiều cây cổ thụ như: Cây đa, cây gạo…

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào- Ảnh 3.

Tại đình Hồng Thái, Bác đã gặp và nói chuyện với các lãnh đạo Phân khu Nguyễn Huệ, gồm các đồng chí: Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung Đình. Ảnh: Hải Anh

Ngày 4-5-1945, Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình từ Pắc Bó (Cao Bằng) về Tân Trào. Sau 18 ngày đêm, chiều ngày 21-5-1945 Bác đến Tân Trào, dừng chân tại đình Hồng Thái. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đi đón từ trước, lúc này về cùng với Bác. Tại đình Hồng Thái, Bác đã gặp và nói chuyện với các lãnh đạo Phân khu Nguyễn Huệ, gồm các đồng chí: Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung Đình.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào- Ảnh 4.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), đình Hồng Thái trở thành trụ sở của Ban bảo vệ an toàn khu (ATK). Ảnh: Hải Anh

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), đình Hồng Thái trở thành trụ sở của Ban bảo vệ an toàn khu (ATK), được coi như phòng thường trực của các cơ quan Trung ương đóng quanh vùng. Đình còn là trụ sở làm việc của bộ phận Tiếp tế ATK. Sau khi bộ phận này chuyển đi, nhiều đơn vị bộ đội đã về đóng quân tại đình để huấn luyện và làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan Trung ương.

Ngày 16 và 17-8-1945, Quốc dân Đại hội được tổ chức tại Đình Tân Trào. Đình Hồng Thái được chọn làm nơi đón tiếp đại biểu. Tất cả các đại biểu về dự Đại hội đều qua đình Hồng Thái xuất trình giấy tờ, sau đó được đưa vào làng Tân Lập.

Năm 1975, Di tích đình Hồng Thái đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Tin liên quan

Quốc dân Đại hội Tân Trào mãi là bài học quý báu

Quốc dân Đại hội Tân Trào mãi là bài học quý báu

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào đã diễn ra tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) sáng 16-8. Đây là một trong những sự kiện lớn được tổ chức nhân 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại.

Tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp có 124 xã, phường

(NLĐO) - Tỉnh này có 13 xã không thực hiện sắp xếp, gồm: Trung Hà, Kiến Thiết, Hùng Đức, Minh Sơn, Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Thượng Sơn, Cao Bồ...

Đình Hồng Thái ATK Tân Trào Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác Hồ Cách mạng Tháng Tám
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo