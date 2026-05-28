Dịp 1-6 này, đưa bé "bay xuyên kỷ Jura" ngắm khủng long siêu thực tại Gigamall

Phiêu lưu siêu thực với chuyến đào thoát nghẹt thở giữa thế giới tiền sử

Không còn bó hẹp trong những màn hình phẳng truyền thống, "Fly Over The Jurassic World" định nghĩa lại khái niệm giải trí khi đưa người trải nghiệm dấn thân vào một cuộc đào thoát nghẹt thở giữa thiên nhiên hoang dã từ hàng triệu năm trước.

Điểm nhấn đắt giá nhất của siêu phẩm này nằm ở cơ chế vận động đa chiều của hệ thống ghế bay 12D+ hiện đại. Ngay khi hành trình bắt đầu, toàn bộ hệ thống ghế sẽ nhấc bổng người chơi lên giữa không trung, mang lại cảm giác tự do tuyệt đối như đang ngồi trên một chiếc phi thuyền thực thụ. Phi thuyền ảo này sẽ đưa các nhà thám hiểm chao lượn qua những vách đá hiểm trở, đột ngột tăng tốc lao xuống thung lũng hay thực hiện những cú nghiêng mình kịch tính để né tránh cú vồ ngoạn mục của loài khủng long bạo chúa. Từng chuyển động, từng pha rơi tự do đều được tính toán và mô phỏng chuẩn xác theo thời gian thực, khiến ranh giới giữa thực và ảo hoàn toàn tan biến.

Sự sống động của chuyến bay được đẩy lên đỉnh điểm nhờ "bữa tiệc" đa giác quan được thiết lập công phu và đồng bộ hoàn hảo. Giữa không gian vòm 360 độ choáng ngợp và hệ thống âm thanh vòm đỉnh cao gầm vang bên tai, người chơi không chỉ nhìn thấy các sinh vật cổ đại khổng lồ di chuyển ngay sát cạnh mình mà sẽ thực sự cảm thấy hơi lạnh ẩm ướt của rừng rậm nguyên sinh, luồng gió mạnh lướt qua da mặt theo từng nhịp bay.

Đặc biệt, hệ thống rung chấn thế hệ mới sẽ truyền tải chân thực từng bước chân dậm dịch làm rung chuyển mặt đất của bầy khủng long, sẵn sàng khiến ngay cả những hành khách dũng cảm nhất cũng phải nín thở vì quá chân thực và phấn khích.

Đón Tết Thiếu nhi rực rỡ với cơn mưa quà tặng dành cho các bé mua vé sớm nhất

Tiếp thêm sức nóng cho ngày Quốc tế Thiếu nhi, một bất ngờ siêu dễ thương đã được chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón các "nhà thám hiểm nhí" khi đến trải nghiệm phiên bản mới. Chỉ cần sở hữu hóa đơn từ 200.000 đồng khi mua vé Bay Xuyên Kỷ Jura tại Fly Over The World, rồi nhanh tay khoe ảnh check-in rạng rỡ của bé tại khu vực cổng hành trình ngay dưới bài viết trên fanpage Gigamall, 50 bạn nhỏ đầu tiên sẽ rinh ngay những phần quà 1-6 cực kỳ xinh xắn.

Đây chắc chắn là phần thưởng độc quyền cực oách cho lòng dũng cảm, giúp chuyến phiêu lưu dấn thân vào thế giới tiền sử của bé cùng gia đình tràn ngập tiếng cười và ghi lại những kỷ niệm mùa hè vô giá bên những người thân yêu.

Bước ra khỏi chiếc ghế bay 12D+ đầy phấn khích, hành trình phiêu lưu của các bạn nhỏ không hề khép lại, mà tiếp tục bùng nổ với một "nhiệm vụ" siêu cấp đáng yêu và có cơ hội nhận ngay bánh kẹo cùng chú hề. Các nhà thám hiểm nhí sẽ lập tức hóa thân thành những chiến binh ngọt ngào, cùng càn quét qua các tầng lầu. Đoàn diễu hành náo nhiệt phối hợp cùng các thương hiệu đình đám sẽ biến mọi ngóc ngách từ tầng hầm B1 lên đến tầng 6 thành một cuộc truy tìm kho báu kẹo ngọt đầy ắp tiếng cười, mang đến không gian lễ hội tương tác có một không hai làm say lòng các bạn nhỏ.

Gigaversal - Vũ trụ tiên phong dẫn đầu xu hướng giải trí công nghệ tương tác

Sự xuất hiện của hành trình "Bay Xuyên Kỷ Jura" một lần nữa khẳng định vị thế dẫn dắt của tổ hợp giải trí Gigaversal tại tầng 6 Gigamall trong việc mang các xu hướng công nghệ đỉnh cao thế giới về Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở một trò chơi đơn thuần, Gigaversal được đầu tư bài bản để trở thành một hệ sinh thái giải trí đa tương tác, từng ghi dấu ấn đậm nét với hành trình khám phá đại dương "Fly Over The Underwater World" hay chuyến bay xuyên ngôi nhà ma ám "Fly Over The Haunted World" độc đáo. Bằng việc liên tục nâng cấp các phiên bản mô phỏng chuyển động chuyển tiếp mượt mà cùng hiệu ứng vật lý theo thời gian thực, Gigaversal tạo nên một không gian "Edutainment" (giải trí kết hợp giáo dục) chuẩn quốc tế.

Đây trở thành điểm hẹn lý tưởng tại TP HCM giúp kích thích tư duy sáng tạo và tinh thần khám phá của thế hệ trẻ thông qua những điểm chạm công nghệ siêu thực đầy cảm xúc.

