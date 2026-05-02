Dịp lễ 30-4, 1-5: Gigamall kín khách, giới trẻ đổ xô "check-in" khu giải trí công nghệ Gigaversal

T.Thanh

Gigamall ghi nhận hàng trăm ngàn lượt khách đến mua sắm và giải trí dịp lễ 30-4, 1-5.

Đáng chú ý, khu vui chơi công nghệ Gigaversal thu hút đông đảo giới trẻ với loạt trải nghiệm giải trí tương tác hiện đại.

Không đi xa, gia đình trẻ kéo nhau đến Gigamall vui chơi dịp nghỉ lễ

Trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tổ hợp giải trí Gigaversal liên tục trong tình trạng đông khách, minh chứng cho sức hút của những không gian công nghệ giải trí có tính tương tác cao.

Những màn "tỷ thí" cờ vua cùng Robot AI thu hút sự tò mò của mọi lứa tuổi

Tại khu vực AI Robot Hub, khách hàng tương tác trực tiếp với các dòng Robot AI thông minh. Những màn trình diễn linh hoạt hay những trận "tỷ thí" cờ vua, cờ tướng cùng AI tại đây không chỉ thu hút trẻ em mà còn khiến người lớn trầm trồ về sự hiện diện của công nghệ tương lai ngay trong đời sống thường nhật.

The Jungle mô phỏng rừng rậm nhiệt đới sống động. Tại đây, công nghệ tái hiện âm thanh thiên nhiên cùng hệ thống cảnh quan tầng tán xanh mướt đã khéo léo dẫn dắt các khách tham quan nhí lạc bước vào một hệ sinh thái hoang dã, từ đó kích thích trí tò mò và niềm đam mê khám phá thiên nhiên ngay trong lòng đô thị náo nhiệt dịp 30-4 năm nay.

Khách tham quan nhí cùng gia đình thích thú khám phá hệ sinh thái hoang dã ngay giữa lòng TTTM Gigamall

Fly Over The World làm mới trải nghiệm với hai hành trình hoàn toàn mới

Tâm điểm của mọi sự chú ý và cũng là khu vực ghi nhận lượng khách xếp hàng đông nhất tại Gigamall dịp 30-4 chính là Fly Over The World - công nghệ bay siêu thực 12D+. Trong dịp lễ này, Gigaversal tiếp tục nâng cấp cảm giác cho khách hàng khi trình làng hai phiên bản nội dung hoàn toàn mới.

Hàng dài khách hàng chờ trải nghiệm Fly Over The World dịp nghỉ lễ

Hành trình "Fly Over The Underwater World" thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc thám hiểm khi đưa người tham gia vào trạng thái tự do tự tại giữa lòng đại dương sâu thẳm. Cảm giác được cất cánh từ mặt nước, lặn sâu qua các rặng san hô và chạm mặt các sinh vật biển khổng lồ được hỗ trợ bởi các hiệu ứng gió nhiệt và hơi nước li ti, tạo nên sự choáng ngợp về mặt thị giác lẫn xúc giác cho vị khách trong suốt những ngày nghỉ lễ.

Đối lập với sự kỳ vĩ đó, phiên bản "Fly Over The Haunted House" lại khai thác triệt để yếu tố kịch tính thông qua những rung cảm cơ học chuẩn xác và âm thanh vòm đa hướng. Khách hàng sẽ trải qua những giây phút nín thở khi thực sự "bay" xuyên qua những hành lang cổ quái ma mị, nơi ranh giới giữa thực tại và không gian mô phỏng bị xóa nhòa hoàn toàn.

2 hành trình mới Fly Over The Underwater World và Fly Over The Haunted House chính thức trình làng trong dịp lễ 30-4 năm nay

"Đại chiến săn deal" ngày đại thắng với ưu đãi lên đến 50%

Không chỉ bùng nổ ở các khu vui chơi, sức nóng của Gigamall còn lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực mua sắm tại tầng 1 với chương trình "Đại chiến săn deal" diễn ra từ ngày 28-4 đến 4-5. Hàng loạt thương hiệu được yêu thích như ROUTINE, M2R, TOTY, HEORSHE... đồng loạt tung deal chấn động: Giảm 50%, Mua 1 Tặng 1, đồng giá chỉ từ 99.000 đồng.

Nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua sắm dịp nghỉ lễ

Chương trình Thả bóng trúng quà 100% với tổng giá trị quà tặng lên đến 150 triệu đồng đang là tâm điểm thu hút dòng người mua sắm. Khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng tại khu vực Private Sale hoặc từ 1.000.000 đồng tại các gian hàng khác đều có cơ hội nhận các đặc quyền VIP như tập thể thao miễn phí 1 năm hay liệu trình massage nâng cơ Nhật Bản.

