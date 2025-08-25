Dịp Quốc khánh, Bệnh viện "mũ nồi xanh" Việt Nam khám chữa bệnh tại nhà tù Bang Unity

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Dịp Quốc khánh, Bệnh viện "mũ nồi xanh" Việt Nam khám chữa bệnh tại nhà tù Bang Unity

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bệnh viện dã chiến của Việt Nam trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã hỗ trợ y tế tại nhà tù Bang Unity (Nam Sudan) đúng dịp Quốc khánh 2-9.

Tin từ Unity, Nam Sudan, thực hiện kế hoạch công tác dân sự - quân sự của Phái bộ Liên hợp quốc, ngày 25-8, được sự tin tưởng của phái bộ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6) với vai trò là trưởng đoàn đã phối hợp cùng đội hình Sector Unity tổ chức chuyến công tác tại Nhà tù Bang Unity (Unity State Prison). Hoạt động diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam.

- Ảnh 1.

Đoàn trao tặng thuốc điều trị cho đại diện nhà tù. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mặc dù đang vào mùa mưa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn do nhiều tuyến đường ngập nước và lầy lội, đoàn công tác vẫn nỗ lực vượt qua trở ngại để mang đến sự hỗ trợ y tế cần thiết cho phạm nhân và cán bộ quản giáo địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Trong đội hình Sector Unity, BVDC 2.6 giữ vai trò nòng cốt, dẫn đầu về chuyên môn y tế. Đoàn đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc điều trị cho nhiều phạm nhân; đồng thời kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất y tế tại trại giam, đưa ra khuyến nghị cải thiện về vệ sinh, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, BVDC 2.6 còn tổ chức buổi tập huấn ngắn cho đội ngũ y tế và cán bộ quản giáo của nhà tù. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng sơ cứu cơ bản, phương pháp xử lý các tình huống y tế khẩn cấp, cũng như biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đoàn trao tặng thuốc điều trị cho đại diện nhà tù. Video: Bệnh viện cung cấp

Hoạt động đã nhận được sự đánh giá cao từ phái bộ UNMISS và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và nhân văn, nhân đạo của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp với chính quyền sở tại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Tin liên quan

VIDEO: Cách đặc biệt bác sĩ "mũ nồi xanh" kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VIDEO: Cách đặc biệt bác sĩ "mũ nồi xanh" kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(NLĐO)- Cán bộ, nhân viên BVDC 2.6 đã quyên góp nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu.

THẮM TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN - DÂN (*): 10 năm cống hiến của người lính "mũ nồi xanh"

Hoạt động gìn giữ hòa bình đã tạo nên 3 mốc chính trong 10 năm qua.

Bệnh viện dã chiến "mũ nồi xanh" khám sức khỏe các nữ cảnh sát Ghana

(NLĐO)- Để kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) đã thăm khám sức khỏe cho 30 cán bộ nữ thuộc đơn vị cảnh sát Ghana (Ghana FPU) tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan

mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo