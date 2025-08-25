Dịp Quốc khánh, Bệnh viện "mũ nồi xanh" Việt Nam khám chữa bệnh tại nhà tù Bang Unity

Tin từ Unity, Nam Sudan, thực hiện kế hoạch công tác dân sự - quân sự của Phái bộ Liên hợp quốc, ngày 25-8, được sự tin tưởng của phái bộ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6) với vai trò là trưởng đoàn đã phối hợp cùng đội hình Sector Unity tổ chức chuyến công tác tại Nhà tù Bang Unity (Unity State Prison). Hoạt động diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam.

Đoàn trao tặng thuốc điều trị cho đại diện nhà tù. Ảnh: Bệnh viện cung cấp



Mặc dù đang vào mùa mưa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn do nhiều tuyến đường ngập nước và lầy lội, đoàn công tác vẫn nỗ lực vượt qua trở ngại để mang đến sự hỗ trợ y tế cần thiết cho phạm nhân và cán bộ quản giáo địa phương.

Trong đội hình Sector Unity, BVDC 2.6 giữ vai trò nòng cốt, dẫn đầu về chuyên môn y tế. Đoàn đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc điều trị cho nhiều phạm nhân; đồng thời kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất y tế tại trại giam, đưa ra khuyến nghị cải thiện về vệ sinh, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, BVDC 2.6 còn tổ chức buổi tập huấn ngắn cho đội ngũ y tế và cán bộ quản giáo của nhà tù. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng sơ cứu cơ bản, phương pháp xử lý các tình huống y tế khẩn cấp, cũng như biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đoàn trao tặng thuốc điều trị cho đại diện nhà tù. Video: Bệnh viện cung cấp

Hoạt động đã nhận được sự đánh giá cao từ phái bộ UNMISS và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và nhân văn, nhân đạo của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp với chính quyền sở tại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.