ĐKVĐ nữ TP HCM 1 thắng đậm ngày ra quân Giải nữ VĐQG

Ở trận cuối vòng 1 Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 hôm 5-9, đương kim vô địch TP HCM 1 dễ dàng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước “đàn em” TP HCM 2, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù chỉ gặp TP HCM 2, nhưng HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn tung ra đội hình mạnh với nhiều trụ cột như Thu Em, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, K’Thủa…



TP HCM 1 ghi 4 bàn trong hiệp 1

Trong khi đó, đối thủ với nhiều cầu thủ trẻ nhập cuộc quyết tâm, gây không ít khó khăn cho cô trò Kim Chi. Mãi đến phút 27, Hồng Nhung kịp thời đá bồi mở tỉ số, khai thông thế bế tắc cho nhà đương kim vô địch.



Khoảng thời gian sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về TP HCM 1. Kim Yên, Thu Thảo, Huỳnh Như lần lượt lập công giúp đội bóng dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1.



Hiệp đấu còn lại với thế trận nằm trong tầm kiểm soát của cô trò Kim Chi

Bước sang hiệp 2, TP HCM có thêm 2 bàn của Bảo Châu và K’Thủa. Một bàn khác do Hồng Nhung đánh đầu đưa bóng chạm người đối thủ.

Với hiệu số vượt trội, TP HCM 1 tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9-9.