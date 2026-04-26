Dỡ 3 km dải phân cách, đường Cộng Hòa thông thoáng hơn

Ghi nhận trong ngày 26-4 trên tuyến đường Cộng Hòa (TPHCM) cho thấy khoảng 3 km dải phân cách cứng đang được tháo dỡ. Nhiều máy móc, nhân công được huy động.

Dải phân cách trên đường Cộng Hòa đã được dỡ bỏ

Sau khi tháo dỡ, mặt đường được san gạt, thảm nhựa và kẻ lại vạch sơn để tổ chức lại làn xe theo phương án mới.

Một số đoạn, đặc biệt khu vực từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến gần đường C12, đã cơ bản hoàn tất, giúp không gian lưu thông thông thoáng hơn, phương tiện di chuyển thuận lợi hơn trước.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Tân Bình) nhận xét tháo dỡ dải phân cách giúp việc đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng. "Trước đây phương tiện thường xuyên dồn ứ, di chuyển rất chậm. Nay mặt đường rộng hơn, dòng xe chạy thoáng hơn thấy rõ" - ông Hùng nói.

Trong khi đó, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến đường Út Tịch vẫn được tiếp tục xử lý, chủ yếu thi công vào ban đêm để giảm thiểu ùn tắc.

Nhiều đoạn đã được thảm nhựa hoàn chỉnh

Thực tế cho thấy việc mở rộng không gian mặt đường sau khi tháo bỏ dải phân cách đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng.

Tuy nhiên, tại một số giao lộ, không ít người tham gia giao thông còn bỡ ngỡ với cách phân làn mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiếu hướng dẫn cụ thể.

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh này nhằm tạo sự linh hoạt trong tổ chức giao thông, phù hợp với lưu lượng phương tiện theo từng thời điểm trong ngày.

Sau khi hoàn tất nâng cấp, tuyến đường sẽ áp dụng phương án phân làn linh động theo từng khung giờ.

Vào buổi sáng, dòng xe hướng từ Trường Chinh đi vào trung tâm được tăng lên 4 làn, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Đến buổi chiều, cách bố trí này được đảo chiều, ưu tiên 4 làn xe đi ra Trường Chinh và giảm còn 2 làn xe hướng vào nội đô.

Máy móc được huy động để tăng tốc thi công

Dự kiến, toàn bộ hạng mục sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5-2026. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ công bố phương án tổ chức giao thông mới trên toàn tuyến để người dân nắm bắt và thực hiện.

Việc tháo dỡ dải phân cách kết hợp tổ chức lại làn xe được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành, giảm áp lực giao thông và từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ sân bay.

Sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ được điều tiết đảo chiều linh hoạt tùy theo mật độ xe cộ vào giờ cao điểm

Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng mô hình này nhằm tận dụng tối đa mặt đường, giảm ùn tắc