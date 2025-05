Dỡ các trạm thu phí Núi Sam: Quyết định kịp thời

Sau khi Báo Người Lao Động liên tục phản ánh về việc Ban Quản lý (BQL) Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Núi Sam, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có chỉ đạo BQL Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và UBND TP Châu Đốc tháo dỡ các trạm thu phí.

Nỗi bức xúc kéo dài

Bởi lẽ, đây là các trạm thu phí đã gây bức xúc suốt nhiều năm qua đối với người dân địa phương lẫn khách hành hương đến Núi Sam. Theo tài liệu của chúng tôi có được, việc đặt các trạm thu phí để bán vé 20.000 đồng/người ngay trên tuyến đường chính vào Núi Sam đã diễn ra từ năm 2014. Sau đó, dư luận và báo chí đã nhiều lần phản ánh nên lãnh đạo tỉnh An Giang trước đây đã vài lần chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét nhưng sự việc sau đó đi vào im lặng. Từ đó, chốt chặn xe tại nút giao Tân Lộ Kiều Lương - Lê Đại Cương vẫn diễn ra, kèm biển báo điều hướng buộc xe phải rẽ trái vào đường Lê Đại Cương để mua vé tham quan 20.000 đồng/người thì mới được đi vào bên trong.

Ngày 19-4 vừa qua, UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ chốt chặn tại nút giao Tân Lộ Kiều Lương - Lê Đại Cương, cho xe chạy thẳng vào đường Châu Thị Tế để vào Miếu Bà mà không phải rẽ trái vào trạm thu phí nữa. Tuy nhiên, dù chốt chặn đã dỡ nhưng 3 trạm thu phí vẫn hoạt động bình thường nên dư luận vẫn tiếp tục bức xúc, yêu cầu các trạm này phải trả về đúng vị trí của nó.

Giãi bày về việc đặt các trạm thu phí, lãnh đạo BQL Khu Du lịch quốc gia Núi Sam cho rằng khu du lịch này không như những khu du lịch khác. Cụ thể là với đặc điểm các khu di tích gắn liền với người dân đã sinh sống lâu đời ở vùng đất này, các di tích văn hóa - lịch sử nằm xen kẽ với nhà dân và khu dân cư. Do đó, mặc dù được công nhận là khu du lịch cấp quốc gia nhưng khu du lịch này không phải là khu du lịch tách biệt hoàn toàn, không có hàng rào bảo vệ và cổng ra - vào khu du lịch theo quy định. Địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí đặt các chốt thu phí tham quan sao cho vừa mỹ quan vừa thuận lợi cho khách du lịch nhưng vẫn phải bảo đảm "không làm thất thoát ngân sách nhà nước". Trong báo cáo năm 2024, UBND tỉnh An Giang cũng cho rằng Khu Du lịch quốc gia Núi Sam là khu du lịch đặc thù có dân cư sống đan xen nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đặt chốt thu phí, phân luồng giao thông và thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch.

Cách lý giải trên lập tức bị người dân phản ứng. Họ cho rằng địa phương viện lý do chưa tìm được vị trí phù hợp rồi ngang nhiên đặt trạm ngay trên tuyến đường giao thông huyết mạch vào Núi Sam để bán vé là không chấp nhận được.

Một trong 3 trạm thu phí ở Núi SamẢnh: TÂM QUÂN

Hướng đến du lịch bền vững

Những ngày này, theo ghi nhận, sau khi có chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc tháo dỡ các trạm thu phí, các biển báo giao thông không phù hợp với quy định, những ngày qua, BQL Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và UBND TP Châu Đốc đã đi khảo sát các địa điểm phù hợp để làm nơi bán vé, kiểm soát vé. "BQL đã có báo cáo lên UBND tỉnh về hướng khắc phục tất cả tồn tại, bất cập trước đây. Việc lấy ý kiến người dân cơ bản cũng đã xong. Tinh thần là cái nào bất cập sẽ tháo gỡ hết" - ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc BQL Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, khẳng định.

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, cũng tỏ ra đồng thuận khi người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang đã có chỉ đạo khẩn trương. Bởi theo ông Hiệp, việc đặt trạm thu phí ngay lối dẫn vào khu vực lễ hội không chỉ là một biểu hiện sai trong cách vận hành mô hình du lịch công - tư, mà còn phản ánh tư duy tận dụng di sản để kiếm lợi ngắn hạn, thay vì đầu tư vào giá trị dài lâu. Châu Đốc đáng ra phải là hình mẫu của du lịch văn hóa - tâm linh miền Tây Nam Bộ thì lại trở thành "điểm nóng" vì một rào chắn thu phí. "Khi người dân và du khách được tôn trọng, khi di sản được bảo tồn bằng sự nhân văn thay vì rào chắn, lúc đó du lịch Việt Nam nói chung, du lịch An Giang nói riêng, mới thật sự có cơ hội để vươn xa, bền vững và được lòng người dân" - TS Hiệp bày tỏ.

Tương tự, một số doanh nghiệp và khách du lịch tại TP HCM bày tỏ sự ủng hộ liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang. Ông Trần Phước Hòa, Giám đốc HT Travel, cho biết thông tin trên rất tích cực vì tạo tâm lý thoải mái cho khách tham quan và doanh nghiệp khi qua lại khu vực này. "Dù số tiền thu không lớn nhưng khiến khách cảm thấy phiền toái do họ không có nhu cầu vào khu di tích nhưng vẫn bị chặn lại thu phí" - ông Hòa nói.

Lợi cho cả du khách và doanh nghiệp Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Cần Thơ, cho rằng nhiều nơi đặt trạm thu phí để tái đầu tư cho các điểm du lịch cũng là thỏa đáng nhưng cần cân đối giữa chuyện thu ở mức độ nào và thu như thế nào để không gây ảnh hưởng cho du khách khi tham quan. "Còn đơn vị quản lý điểm du lịch triển khai thu phí chưa phù hợp với thực tế cần điều chỉnh dựa trên phản hồi của du khách, cơ quan báo chí phản ánh, sau đó họ có cải thiện thì đây là mặt tích cực của ngành du lịch địa phương. Việc chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí không phù hợp ở Núi Sam, tôi thấy điều này rất tốt cho các công ty du lịch và du khách khi đến tham quan tại đây" - bà Thy khẳng định.