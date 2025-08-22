HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đỗ Hoàng Dương gây bất ngờ với "Mập mờ trong thành phố"

Thùy Trang

(NLĐO)- Nổi tiếng với vị trí "ca sĩ nhí" trong The voice kid, Đỗ Hoàng Dương gây bất ngờ khi xuất hiện trong "Mập mờ trong thành phố".

“Mập mờ trong thành phố”: Webdrama Boylove Việt với nội dung kịch tính và âm nhạc bùng nổ!

Đỗ Hoàng Dương gây bất ngờ với "Mập mờ trong thành phố" - Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Dương và hoa hậu Kỳ Duyên trong Mập mờ trong thành phố

Sau nhiều hoạt động quảng bá gây tò mò, dự án webdrama boylove Việt "Mập mờ trong thành phố" (tên tiếng Anh: Situationship in the city) chính thức ra mắt tối 21-8 tại TP HCM. Không dừng lại ở những thước phim đẹp mắt và chất lượng được giới thiệu trong trailer trước đó, "Mập mờ trong thành phố" khiến khán giả phấn khích với nội dung có tiết tấu nhanh, kịch tính và thu hút khi công chiếu trước 1 tập phim tại sự kiện. 

Phần âm nhạc của bộ phim trở thành điểm nhấn, những sáng tác của các nhạc sĩ Hưng Cacao, RedT.... do Đỗ Hoàng Dương trình bày được kỳ vọng tạo hit trong thời gian tới.

Webdrama "Mập mờ trong thành phố", gồm 2 tập phát sóng với nhiều tình tiết thú vị xung quanh mối tinh công sở giữa Nhất An và Bảo Minh. 

Cụ thể, trong bộ phim, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương thủ vai Nhất An, nhân viên của một công ty truyền thông ở mảng quan hệ nghệ sĩ. Nhất An là một chàng trai trẻ giỏi giang, đầy tự tin với gu thời trang Y2K sành điệu. 

Anh chàng cũng thể hiện bản lĩnh khi không ngại "va chạm" với chính sếp trực tiếp của mình để bảo vệ nhân viên cấp dưới.

Diễn xuất của Đỗ Hoàng Dương chính là điểm sáng đặc biệt của webdrama. Sau 4 năm trở lại với phim ảnh, nam ca sĩ kiêm diễn viên cho thấy sự tiến bộ với khả năng diễn xuất đa dạng. Trong khi đó, nam người mẫu Timmy lần đầu đóng vai chính trong một dự án dài hơi cũng cho thấy sự cố gắng.

Đỗ Hoàng Dương gây bất ngờ với "Mập mờ trong thành phố" - Ảnh 2.

Ca sĩ nhí Đỗ Hoàng Dương ngày nào đã có những đột phá trong diễn xuất

Không thể không kể đến phần diễn xuất rất ấn tượng, tự nhiên của ca sĩ Bảo Trâm Ryy và ca sĩ Emma Nhất Khanh trong vai hai người bạn thân thiết của Nhất An là Hải Châu và Khả Doanh. Cả ba tạo nên những đoạn phim tràn ngập tiếng cười. 

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ PAY cũng hoá thân nhập tâm với vai quản lý Lệ Giang có thiên bẩm khẩu nghiệp. Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên và ca sĩ Dương Hoàng Yến xuất hiện với vai trò cameo là những điểm nhấn rất đáng theo dõi với phần thể hiện không thể nào thú vị hơn.

“Mập mờ trong thành phố”: Khám phá 2 tập Webdrama Boylove chất lượng điện ảnh!

Xuyên suốt 2 tập phim của "Mập mờ trong thành phố", khán giả sẽ được trải nghiệm hình ảnh chuẩn màn ảnh rộng trong một bộ webdrama. Đây cũng chính là sự đầu tư lớn của nhà sản xuất DGTV cho bộ phim boylove này. 

Qua tập phim đầu tư được công chiếu cho khách mời tham dự họp báo, tất cả đều đồng tình phần hình ảnh chất lượng cao, vô cùng sắc nét không hề thua kém một dự án truyền hình hay điện ảnh. 

Điểm nhấn đặc biệt là những địa điểm nổi bật và phát triển của TP HCM như cầu Ba Son, tàu điện, công viên sáng tạo… được khai thác hiệu quả và ấn tượng.

Đỗ Hoàng Dương gây bất ngờ với "Mập mờ trong thành phố" - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Mập mờ trong thành phố

Nhà sản xuất chia sẻ bộ phim sẽ mở ra các dự án phim ảnh dòng phim boylove và cả girllove trong thời gian tới mà công ty sản xuất. Nhà sản xuất sẽ tích cực tìm kiếm và hợp tác với các đạo diễn, biên kịch và diễn viên mới yêu thích dòng phim chủ đề này.

Hướng đi lâu dài của DGTV Studio là casting, ký hợp đồng độc quyền những guơng mặt tiềm năng để khai thác ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc, sáng tạo nội dung… để tạo ra những ngôi sao giải trí mới.

