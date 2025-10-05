HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Độ mâm, lốp ô tô sai vết bánh xe, có đạt đăng kiểm?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Việc thay đổi mâm, lốp xe ô tô sai quy cách vết bánh xe có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn kỹ thuật của phương tiện và sẽ bị trượt đăng kiểm.

Một số chủ xe ô tô con độ mâm xe, lốp thay có thông số trùng với thông số kỹ thuật trên giấy chứng nhận đăng kiểm nhưng vết bánh xe lệch 3-4 cm so với nguyên bản. Các chủ xe băn khoăn không biết khi đi đăng kiểm có bị trượt không?.

Độ mâm ô tô sai quy cách có thể dẫn đến trượt đăng kiểm và rủi ro an toàn - Ảnh 1.

Chủ xe tự ý độ mâm lốp, làm sai vết bánh xe ô tô và không theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất sẽ bị trượt đăng kiểm (ảnh minh họa)

Về vấn đề này, lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết theo quy định của Thông tư 47/2024/TT-BGTVT quy định trình tự, thủ tục thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo thì các trường hợp cải tạo xe cơ giới phải được thiết kế và thi công bởi nhà sản xuất xe hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất.

Cụ thể, gồm: cải tạo thay đổi kích cỡ lốp, số trục và vết bánh xe của xe cơ giới; cải tạo thay đổi khoảng cách giữa các trục của xe cơ giới; cải tạo thay thế khung xe; cải tạo nối dầm sát xi; cải tạo các hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái của xe cơ giới (trừ trường hợp: cải tạo lắp đặt hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ trên xe tập lái, xe sát hạch lái xe; cải tạo để cung cấp năng lượng và điều khiển hệ thống phanh của rơ moóc, sơ mi rơ moóc; cải tạo các cơ cấu điều khiển và ghế ngồi phù hợp với chức năng vận động của người khuyết tật điều khiển xe).

Vết bánh xe là khoảng cách tính từ tâm lốp bên trái đến tâm lốp bên phải trên cùng một trục. Đây là thông số kỹ thuật quan trọng đánh giá sự ổn định và an toàn của xe khi vận hành trên đường. Do đó, chủ xe tự ý độ mâm lốp, làm sai vết bánh xe ô tô sẽ bị trượt đăng kiểm.

Việc độ mâm, lốp ô tô làm sai vết bánh xe, sẽ ảnh hưởng đến khả năng động học của phương tiện đã được nhà sản xuất tính toán chi tiết cụ thể cho từng mẫu xe. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Do đó, khi thay thế lốp ô tô, chủ xe cần thay đúng loại lốp theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. 

Trường hợp mẫu xe được nhà sản xuất cung cấp chính hãng nhiều kích thước mâm, lốp khác nhau, chủ xe muốn thay thế lốp có thông số khác với giấy chứng nhận đăng kiểm nhưng có trong hướng dẫn cho phép lắp đặt, sử dụng của nhà sản xuất, cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để đăng ký thêm kích thước lốp theo mong muốn. Đồng thời, phải xuất trình được tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất theo quy định.

Việc tự ý cải tạo phương tiện là hành vi bị nghiêm cấm tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024 cũng đã có chế tài xử phạt hành vi này. 

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 65 - 75 triệu đồng đồng đối với cá nhân, từ 130 - 150 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô nếu tự ý thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy (động cơ), hệ thống phanh, hệ thống truyền động (truyền lực), hệ thống chuyển động hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất...


Tin liên quan

Ô tô mất hoặc hỏng đèn sương mù có đạt đăng kiểm?

Ô tô mất hoặc hỏng đèn sương mù có đạt đăng kiểm?

(NLĐO) - Với trường hợp đèn sương mù trên ô tô, dù trang bị sẵn hay lắp thêm không sáng, ô tô vẫn đạt đăng kiểm ở hạng mục này.

Xe ô tô "độ" kiểu dáng, nâng đời có đạt khi đi đăng kiểm?

(NLĐO) - Không ít chủ xe thắc mắc, quan tâm về việc ô tô "độ" kiểu dáng để nâng đời xe, khi đi đăng kiểm có đạt hay không?

Ô tô lắp thêm thanh đèn led soi biển số phía trước có được đăng kiểm?

(NLĐO) - Ô tô lắp thêm thanh đèn led soi biển số phía trước là làm thay đổi hệ thống điện trên xe nên sẽ bị đánh trượt khi đăng kiểm

    Thông báo