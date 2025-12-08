HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Đỏ mắt tìm gạo Việt xanh phát thải thấp

NGỌC ÁNH

Dù sản lượng gạo xanh phát thải thấp đã đạt hơn 70.000 tấn nhưng người tiêu dùng trong nước vẫn chưa tiếp cận được

Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho biết thực hiện Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030", tính đến cuối tháng 11-2025, diện tích tham gia đã đạt gần 355.000 ha, vượt gần 200% mục tiêu đề ra.

Chưa đủ hàng để mở mã sản phẩm

8 doanh nghiệp (DN) tham gia đề án đã được cấp chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" với sản lượng 70.000 tấn. Ở vụ đông - xuân 2024-2025, lượng phát thải giảm được của mô hình này đạt 3,7 tấn CO2/ha, góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra những lô gạo xanh, sạch hơn.

Tháng 6-2025, lô 500 tấn gạo của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - một DN tham gia đề án và được gắn nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" - đã xuất khẩu sang Nhật Bản với giá 820 USD/tấn, ghi nhận nỗ lực thay đổi sản xuất của nông dân và DN.

Thế nhưng, ở thị trường trong nước, nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" hầu như chưa thấy xuất hiện. Bà Dương Thanh Thảo, Phó Giám đốc Công ty CP Gạo Ông Thọ (TP HCM), cho biết DN có liên kết với nông dân trong đề án trên với diện tích 50 ha, bao tiêu sản lượng nhưng chưa ghi nhãn trên sản phẩm.

Theo bà Thảo, muốn phát triển một mã hàng, cần sản lượng đủ để cung cấp quanh năm trong khi lượng hàng hiện tại vẫn chưa đủ nên DN chỉ bán như sản phẩm thông thường. "Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn quan tâm đến các tiêu chí như chất lượng, giá cả và độ ngon, còn yếu tố "xanh" chưa đóng vai trò quyết định. Có thể sau vài vụ nữa, khi sản lượng gạo nhiều hơn, chúng tôi sẽ mở mã hàng mới" - bà Thảo cho hay.

Ông Huỳnh Thế Vinh, Giám đốc điều hành Công ty CP Vinh Hiển Farm, cũng cho biết DN có vùng nguyên liệu thuộc diện tích chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của đề án nhưng chưa đưa ra dòng sản phẩm riêng. Thực tế, một số thương hiệu gạo trên thị trường bán tại siêu thị AEON, MM Mega Market... có ghi nhãn "gạo giảm phát thải" nhưng không sử dụng logo "Gạo Việt xanh phát thải thấp" của VIETRISA, với giá bán cao hơn chút ít so với sản phẩm cùng loại và đang chờ phản hồi từ phía người tiêu dùng.

"Để khuyến khích nông dân tham gia mô hình giảm phát thải, các DN phải mua lúa cao hơn so với quy trình sản xuất thường vài trăm đồng/kg nên sẽ ưu tiên xuất khẩu sang thị trường cao cấp với giá bán cao hơn" - ông Vinh lý giải.

Trong khi đó, đại diện một hệ thống bán lẻ thực phẩm cao cấp ở TP HCM cho hay Việt Nam hiện chưa bắt buộc sản phẩm phải có các chứng nhận liên quan đến giảm phát thải, bền vững... như châu Âu, mà mới chỉ khuyến khích tự nguyện. Do đó, từng DN tùy theo chiến lược của mình sẽ có cách làm khác nhau để phát triển các sản phẩm này ra thị trường. Những DN có nhu cầu gọi vốn từ châu Âu sẽ chủ động thực hiện các quy trình chứng nhận, sau đó sẽ đẩy mạnh truyền thông đến người tiêu dùng ở giai đoạn sau.

Đỏ mắt tìm gạo Việt xanh phát thải thấp - Ảnh 1.

Sản phẩm gạo của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Saty tham gia triển lãm tại TP HCM

Lợi cả... nhiều đường

Tại một triển lãm về kinh tế xanh ở TP HCM gần đây, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Saty đã giới thiệu một số dòng sản phẩm gạo giảm phát thải.

Ông Võ Hoàng Tân, Giám đốc công ty, cho biết mô hình canh tác lúa gạo của DN liên kết với nông dân theo quy trình "1 phải, 6 giảm". Quy trình này giúp giải quyết nhiều vấn đề như: bảo vệ môi trường (giảm khí nhà kính), bảo đảm lợi nhuận cho nông dân và cung cấp sản phẩm minh bạch cho người tiêu dùng. Trong đó, "1 phải" là sử dụng giống lúa có xác nhận, chuẩn về lượng và xuất xứ, ví dụ giống từ Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam hoặc giống ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua; "6 giảm" gồm: giảm lượng giống gieo sạ, phân, thuốc, nước, chi phí và nhân công.

"Mô hình áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ với thiết bị IoT (internet vạn vật) để điều chỉnh bơm tưới. Việc quản lý nước giúp giảm lượng mê-tan, loại khí thải chính trong canh tác lúa nước, từ 30%-50%. Mô hình cũng giúp giảm 30%-50% lượng phân hóa học, như ure, so với cách canh tác thông thường" - ông Tân so sánh.

Theo ông Tân, việc sản xuất giảm phát thải không trực tiếp làm gạo ngon hơn. Thế nhưng, các yếu tố như gieo trồng đúng giống, canh tác hướng hữu cơ sẽ giúp sản phẩm có hương vị chuẩn và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

"Người tiêu dùng hiện nay quan tâm đến nguồn gốc thực tế sản phẩm. Hệ thống của Saty cung cấp dữ liệu real-time (thời gian thực), cho phép khách hàng thấy rõ nhật ký canh tác, tình trạng đồng ruộng và quy trình sử dụng phân thuốc, thay vì chỉ tin vào nhãn mác. Việc sản phẩm gạo giảm phát thải là điểm cộng với người tiêu dùng" - ông Tân nhìn nhận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIETRISA, cho biết quy trình sản xuất "Gạo Việt xanh phát thải thấp" không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí, từ đó nâng lợi nhuận cho nông dân. Nông dân tham gia đề án đã giảm chi phí sản xuất đáng kể, từ 1,7-4,9 triệu đồng/ha, so với sản xuất ngoài mô hình này, tương đương giảm giá thành 326-1.052 đồng/kg lúa tươi.

Chi phí giảm được từ mô hình giảm phát thải là nhờ lượng giống gieo sạ giảm 50%-65% (tiết kiệm khoảng 70-130 kg/ha), lượng phân đạm trung bình giảm 31,3%, giảm 1-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và cắt giảm lượng nước tưới (rút nước ít nhất 2-3 lần/vụ). Quan trọng hơn, năng suất tăng từ 1,4-15,9 tạ/ha, tương đương 3,2%-22,1%, so với canh tác truyền thống. 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Đỏ mắt tìm gạo Việt xanh phát thải thấp - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo