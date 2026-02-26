HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đo mỡ nội tạng giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Việc chủ động đo diện tích mỡ nội tạng bằng các phương pháp chẩn đoán hiện đại sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ và kịp thời can thiệp.

Bạn đọc H.N (38 tuổi, ở TPHCM) hỏi: Tôi không quá béo nhưng vòng bụng hơi to, công việc văn phòng ít vận động và thường xuyên ngủ muộn. Tôi nghe nói mỡ nội tạng là nguyên nhân chính gây hội chứng chuyển hóa. Vậy làm sao để biết mình có tích tụ mỡ nội tạng hay không và chỉ số bao nhiêu thì được xem là nguy hiểm?

Đo mỡ nội tạng giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật - Ảnh 1.

Sự tích tụ mỡ nội tạng lớp mỡ bao quanh các cơ quan trong ổ bụng được xác định là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đề kháng insulin

Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời: Hội chứng chuyển hóa (HCCH) được xem là tiền đề của nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch và đái tháo đường. Tình trạng này bao gồm tập hợp các yếu tố nguy cơ như tăng đường huyết, tăng huyết áp, tăng triglyceride, giảm cholesterol có lợi HDL-C và béo bụng. Trong đó, sự tích tụ mỡ nội tạng lớp mỡ bao quanh các cơ quan trong ổ bụng được xác định là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đề kháng insulin, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc HCCH.

Mỡ nội tạng hình thành và tích tụ do nhiều nguyên nhân, chủ yếu liên quan đến lối sống hiện đại như chế độ ăn nhiều đường đơn, tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa; thói quen ăn khuya, ăn nhanh, khẩu phần lớn; công việc ít vận động, ngồi nhiều, không duy trì tập luyện thể dục thường xuyên; căng thẳng kéo dài làm tăng tiết cortisol – hormone thúc đẩy tích tụ mỡ bụng; ngủ không đủ giấc (dưới 6 giờ mỗi ngày). Ngoài ra còn có các yếu tố khác như sử dụng rượu bia, nam giới, tuổi cao, yếu tố di truyền hoặc mắc các bệnh lý nội tiết như suy giáp, hội chứng Cushing.

Để xác định mỡ nội tạng, chụp cắt lớp vi tính (CT scan) liều thấp tại vị trí ngang mức rốn được xem là phương pháp có độ chính xác cao trong việc đo diện tích mỡ nội tạng. Kỹ thuật này cho phép phân biệt rõ mỡ nội tạng và mỡ dưới da với các mô khác.

Theo khuyến cáo chuyên môn, diện tích mỡ nội tạng dưới 100 cm² được xem là mức an toàn; từ 130 cm² trở lên là ngưỡng có nguy cơ cao mắc hội chứng chuyển hóa. Do đó, giảm mỡ nội tạng là mục tiêu trọng tâm trong phòng ngừa HCCH, đái tháo đường và bệnh tim mạch. So với mỡ dưới da, mỡ nội tạng thường đáp ứng tốt hơn với thay đổi lối sống tích cực.

Để hạn chế tác động nặng nề của hội chứng chuyển hóa, chúng ta cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế đường, nước ngọt, trà sữa, tinh bột tinh chế, thực phẩm chiên xào, thức ăn nhanh và rượu bia. Tăng cường vận động, duy trì tập luyện thể thao đều đặn. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng. Điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật giảm cân khi có chỉ định chuyên môn.


Tin liên quan

Cách ăn ngon nhưng eo vẫn nhỏ, đánh bay mỡ nội tạng

Cách ăn ngon nhưng eo vẫn nhỏ, đánh bay mỡ nội tạng

(NLĐO) - Các tình nguyện viên đã giảm thần kỳ 1,7 kg mỡ trong cơ thể, bao gồm mỡ nội tạng, cơ bắp săn chắc hơn chỉ trong vòng 1 năm kết hợp chế độ ăn "ngon và lành mạnh nhất thế giới" với thể dục.

Loại bỏ mỡ nội tạng không khó

Bạn đọc Phùng Quốc Tuấn (42 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) hỏi: Trong một lần kiểm tra sức khỏe, nhân viên tư vấn nói cơ thể tôi hơi nhiều mỡ nội tạng, cần giảm mỡ trong khi tôi không phải là người béo. Vậy mỡ nội tạng có nguy hiểm không, tôi phải loại bỏ chúng như thế nào?

Nước ngọt làm tăng mỡ nội tạng

Uống nước ngọt thường xuyên có thể khiến mỡ nội tạng tăng, góp phần tăng thêm nguy cơ bệnh đái tháo đường, tim mạch và bệnh tật khác - theo ghi nhận của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tim quốc gia Mỹ mới được công bố trên tạp chí Circulation.

đái tháo đường Bệnh viện Chợ Rẫy mỡ nội tạng bệnh tim mạch béo phì chế độ dinh dưỡng nguy cơ cao hội chứng chuyển hoá
    Thông báo