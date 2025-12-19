Do "ngẫu hứng", thanh niên ở TPHCM buông hai tay khi chạy xe máy

Ngày 19-12, đại diện Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Tạ Hoàng L., 19 tuổi, do buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Lực lượng CSGT làm việc Tạ Hoàng L.

Trước đó, camera người dân ghi lại, L. chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng qua ngã tư Nguyễn Thị Thập. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2, phường Tân Hưng, L. buông tay lái, dang tay ra.

Tại cơ quan công an, L. cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 16-12, lý do buông hai tay là do "ngẫu hứng". Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với L. về hành vi này.

Video ghi lại Tạ Hoàng L. buông hai tay khi đang chạy xe máy.

Theo Nghị định 168/2024, với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, L. bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.