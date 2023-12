Đo nồng độ cồn sao cho hiệu quả? (*): Đánh giá toàn diện, cân nhắc kỹ càng

Không cứng nhắc

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết TNGT, Cục CSGT, Bộ Công an - cho biết bên cạnh những nguyên nhân như vi phạm tốc độ, xe quá khổ, quá tải thì vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT. Do đó, quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn nhằm hạn chế TNGT, bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, từ năm 2022 đến nay, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc. Việc kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng chức năng thực hiện cả ngày lễ, Tết và các đợt cao điểm. Việc tập trung xử lý này không chỉ kéo giảm TNGT do sử dụng rượu, bia mà còn giúp hạn chế xảy ra các vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Thống kê của Cục CSGT, trong 11 tháng năm 2023, lực lượng CSGT xử lý gần 700.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23% tổng số vụ vi phạm giao thông), trung bình mỗi ngày xử lý khoảng 2.000 trường hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 222 vụ TNGT nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, làm chết 99 người, bị thương 168 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 77 vụ (25,8%), giảm 99 người chết (50%) và giảm 49 người bị thương (22,6%).

"Những con số về TNGT có nguyên nhân do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã chứng minh cho hiệu quả của việc quyết liệt xử lý vi phạm của các tổ công tác Bộ Công an. Rất mong người dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, an toàn cho mình, cho người tham gia giao thông khác. Về phía lực lượng CSGT, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn sẽ là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ" - đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Về mức xử phạt, đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết mức xử phạt hiện nay đã cao. Ngoài xử lý hành chính, lực lượng chức năng còn gửi văn bản đến tổ chức, đơn vị nơi công tác của công chức hoặc đảng viên để tiếp tục xử lý kỷ luật Đảng... Điều này có tính răn đe khi có những đơn vị đã buộc thôi việc với nhân sự vi phạm nồng độ cồn, có đơn vị xử lý kỷ luật Đảng.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật khẳng định lực lượng CSGT khi xử lý vi phạm nồng độ cồn không cứng nhắc. Công dân có quyền được đề xuất lực lượng CSGT thổi lại nồng độ cồn khi cho rằng bản thân không vi phạm.

Còn theo đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, từ khi các lực lượng của công an tỉnh, công an các địa phương ra quân, đồng thời phối hợp với Cục CSGT, thì ý thức của người tham gia giao thông đã thay đổi rõ rệt, số người vi phạm về nồng độ cồn giảm trên 50%. Các hàng quán cũng đã nhận thức được việc này và có nhiều sự thay đổi hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn như bố trí xe chở người đã uống rượu, bia về nhà.