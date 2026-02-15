HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng ở phố biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) – Linh vật ngựa “mặt cộc” cầm điện thoại bất ngờ gây bão mạng xã hội, kéo dòng người đổ về Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai check-in những ngày cận Tết.

Những ngày gần đây, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn luôn trong tình trạng nhộn nhịp khi cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức mở cửa đón khách tham quan. 

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn thu hút nhiều người dân và du khách đến check-in những ngày cận Tết

Ngay từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách xếp hàng chờ chụp ảnh cùng các tiểu cảnh rực rỡ sắc màu.

Điểm nhấn gây chú ý nhất là chú ngựa với gương mặt "mặt cộc", tay cầm chiếc điện thoại hiện đại được cư dân mạng ví von như "iPhone 17 Pro Max". Tạo hình hài hước, gần gũi nhanh chóng lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo lượng người đến quảng trường tăng đột biến. Nhiều bạn trẻ còn bắt trend tạo dáng "mặt cộc" giống linh vật để ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn.

Một du khách đến từ TPHCM cho biết linh vật năm nay mang lại cảm giác mới lạ và khác biệt. "Thiết kế vừa hiện đại vừa dí dỏm nên rất dễ tạo hiệu ứng lan tỏa" - du khách này nhận xét.

Ngoài phiên bản gây sốt trên mạng, khu vực còn trưng bày nhiều tạo hình ngựa theo phong cách đa dạng như siêu anh hùng, phi hành gia hay biến tấu mang hơi hướng "Batman", tạo nên không khí trẻ trung, phù hợp với giới trẻ.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” cầm điện thoại ở phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Hải

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được khánh thành chiều 9-2, hướng đến phục vụ người dân vui xuân, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương. Linh vật trung tâm lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, cao hơn 9 m, tạo hình uy nghi với tư thế tung vó hướng về phía trước, biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng phát triển.

Tổng thể thiết kế sử dụng gam màu nâu đỏ đất bazan, xanh núi rừng và sắc vàng ánh nắng biển, kết hợp hài hòa giữa yếu tố đại ngàn và biển cả. Hai bên linh vật chính là tám chú ngựa chuyển động đối xứng cùng mô hình cây cầu hiện đại phía trên, thể hiện sự kết nối giữa Bình Định và Gia Lai trong tiến trình hình thành tỉnh Gia Lai mới.

Ngoài linh vật ngựa, không gian quảng trường còn bố trí các cụm nghệ thuật như "Biển xanh hội tụ" với hình ảnh cá voi và thuyền vươn khơi, "Tinh hoa đại ngàn" với núi rừng và cồng chiêng Tây Nguyên. Nhìn từ trên cao, tổng thể được thiết kế như hình cây cung lớn hướng ra biển Đông, thể hiện khát vọng vươn xa và tinh thần hội nhập.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 4.

Linh vật trung tâm lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, cao hơn 9 m, tạo hình uy nghi với tư thế tung vó hướng về phía trước, biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng phát triển.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ tiếp tục trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp Tết năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh về cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai:

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 5.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 6.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 7.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 8.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 9.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 10.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 11.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 12.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 13.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 14.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 15.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 16.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 17.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 18.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 19.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 20.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 21.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 22.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 23.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 24.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 25.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 26.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng xã hội ở phố biển Quy Nhơn - Ảnh 27.

 

