Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM: Đầu mối kiến tạo thể chế

Ngày 8-8, Thành ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH TP HCM khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp nối tinh thần phụng sự nhân dân

Ôn lại truyền thống 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh ngày 6-1-1946, trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ngay sau khi giành được độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng với niềm tin son sắt vào một tương lai tự do, dân chủ, lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Cuộc bầu cử diễn ra trực tiếp, dân chủ, phổ thông và bình đẳng, bầu ra QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, QH Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, QH Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Theo Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM, năm 2025 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đoàn ĐBQH của TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất thành một đoàn. "Sự hợp nhất ấy là hiện thân của một tầm vóc mới - một đoàn gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia" - ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định. Đây cũng là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách để tiếng nói của nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương mà còn được khẳng định trong nghị trường quốc gia.

"Chặng đường 80 năm của QH Việt Nam đã để lại những dấu son chói lọi. Đoàn ĐBQH TP HCM tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó" - ông Nguyễn Văn Lợi nói và tin tưởng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân sẽ được các thế hệ ĐBQH kế thừa, thắp sáng.

Lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các cá nhân được khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trọng trách mới, khát vọng mới

Đánh giá về Đoàn ĐBQH TP HCM, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhìn nhận các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã cùng nhau làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại biểu dân cử; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một Đoàn ĐBQH có số lượng ĐBQH lớn. Qua đó có nhiều đóng góp vào hoạt động của QH, quá trình phát triển của địa phương và cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Định khẳng định QH, Ủy ban Thường vụ QH sẽ luôn đồng hành, quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của TP HCM. "Thành phố luôn là điểm đến quan trọng trong các cuộc giám sát, khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo để hình thành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược mới của QH, Ủy ban Thường vụ QH" - Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh. Ông đề nghị trong bối cảnh mới, không gian mới hiện nay, mỗi ĐBQH TP HCM phải nỗ lực hơn nữa trong trau dồi các kỹ năng hoạt động, tư duy, tri thức, kinh nghiệm cùng với tinh thần dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh mà cử tri và nhân dân đã gửi gắm và kỳ vọng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định trong thành quả của 80 năm QH nói chung và QH khóa XV nói riêng có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, sáng tạo, rất đáng trân trọng và tự hào của Đoàn ĐBQH 3 địa phương, nay là TP HCM.

Đoàn ĐBQH TP HCM đã tham gia tích cực, có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của các địa phương trước đây, của một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế cả nước. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH TP HCM đã chủ động tham mưu, kiến nghị, góp phần quan trọng vào việc ban hành nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM, tạo khuôn khổ thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo của thành phố.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng trách mới để phát triển một siêu đô thị xứng tầm, đóng góp rất quan trọng cho đất nước, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM mong Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của đoàn; là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước.

Báo Người Lao Động nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Trương Trọng Nghĩa - ĐBQH khóa XIII, XIV, XV - nhìn nhận làm ĐBQH TP HCM trong bối cảnh mới là một nhiệm vụ khó khăn. "Trở thành thành viên của Đoàn ĐBQH TP HCM hôm nay - một siêu đô thị và trung tâm kinh tế, tài chính lớn của cả nước, là một vinh dự lớn nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề và đầy thách thức" - ông Trương Trọng Nghĩa bày tỏ. Ông cho biết trong suốt 3 nhiệm kỳ làm ĐBQH, ông luôn nhận thức rõ kỳ vọng của nhân dân và tình hình đất nước luôn yêu cầu rất cao đối với ĐBQH. Ông tin tưởng sắp tới, cử tri sẽ bầu ra QH khóa XVI và Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ là một trong những đoàn đại biểu lớn về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.



