Đoàn đại biểu TP HCM mang tình cảm đến cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Sáng ngày 10-11, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu TP HCM 160 người do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Đây là một trong những đảo thuộc chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 năm 2024.

Trong chuyến công tác thăm Hòn Khoai sáng nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi do gặp mưa to, gió khá lớn nhưng với tinh thần hướng về vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc cùng sự hướng dẫn tận tình của Ban chỉ huy đoàn công tác, đoàn đến đảo an toàn.

Phó Trưởng đoàn đại biểu TP HCM, ông Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM nhấn mạnh Hòn Khoai là một trong những đảo có tầm quan trọng, góp phần tạo nên thế trận vững chắc của vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đây là năm thứ 7 đoàn đại biểu TP HCM tới thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam.

Chứng kiến sự phát triển của đảo Hòn Khoai, ông khẳng định đây chính là động lực để cho đoàn dựa vào đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành những hậu phương vững chắc nhằm không phụ lòng sự hi sinh, cố gắng của các đồng chí, của những người dân bám biển, bám đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Trong chuyến công tác, đoàn đã gửi tặng các phần quà nghĩa tình tới các lực lượng trên đảo, trao tặng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tại đây, Trung tâm cấp cứu 115; Bệnh viện da liễu TP HCM; Bệnh viện Tai mũi họng TP HCM đã chuyển giao quy trình sơ cấp cứu, các thuốc đặc trị thông dụng cho phòng quân y Trạm ra đa 595 và các món quà ý nghĩa khác.

Gặp gỡ đoàn, đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm ra đa 595 đảo Hòn Khoai rất xúc động khi đoàn đã đến và dành sự quan tâm đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Ông cho biết sự động viên về vật chất và tinh thần của Đảng bộ, Chính quyền nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM chính là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với các lực lượng trên đảo, giúp lực lượng càng có thêm động lực bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Tuy trong quá trình công tác còn gặp một số khó khăn như trạm đóng quân trên đồi cao, đảo xa, phương tiện đi lại còn khó khăn tuy nhiên với sự đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đại úy Phúc cho biết đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Trạm ra đa 595 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Khoai và các lực lượng trên đảo làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển và cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, công nhân trên đảo khi có ốm, đau, bệnh tật.

Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Khoai

Đoàn vận chuyển các phần quà từ tàu KN-290 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến tặng các cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Khoai

Chiến sĩ hải quân chào đoàn từ xa

Chiến sĩ đảo Hòn Khoai hỗ trợ đại biểu lên bờ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc bắt tay cùng các chiến sĩ, cán bộ đảo Hòn Khoai

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân bắt tay cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc dùng nước lọc từ thiết bị lọc nước vừa tặng cho đơn vị

Quà tặng từ đoàn

Đoàn chuyển giao quy trình sơ cấp cứu, các thuốc đặc trị thông dụng cho phòng quân y Trạm ra đa 595

Bức tranh do các đại biểu vẽ và những phần quà trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm ra đa 595 đảo Hòn Khoai cho biết đảo thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cách đất liền điểm gần nhất, khoảng 14 km. Hòn Khoai có 5 hòn đảo lớn nhỏ gồm: Hòn Khoại, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Thỏ và Hòn Đá Lẻ. Đặc biệt, Hòn Đá Lẻ một trong 12 điểm thuộc đường cơ sở của nước ta. Trong số 5 đảo trên, Hòn Khoai là đảo có diện tích lớn nhất, khoảng 4,1 km2. Trên đảo có 4 lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ gồm: Trạm ra đa 595, Đồn Biên phòng, Trạm Hải đăng và Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai.