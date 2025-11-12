Đoạn kết của câu chuyện bé trai trần truồng ở trạm dừng cao tốc tại Trung Quốc

Trước đó, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải đoạn video trên, khiến dư luận đặt nghi vấn liệu đứa trẻ khoảng 3 tuổi trên có bị cha mẹ bạo hành hay không.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 11-11, cơ quan chức năng xác nhận đứa trẻ không bị bạo hành nhưng người giám hộ có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc và đã bị nghiêm khắc phê bình. Hiện chính quyền địa phương cũng hỗ trợ can thiệp và giúp bé điều chỉnh hành vi.

Theo Nhật báo Vân Nam, ngày 15-10, bé Pingping và em trai Anan (tên đã được thay đổi) cùng cha mẹ đi du lịch bằng ô tô. Họ dừng lại nghỉ tại trạm dịch vụ Shimian thuộc đường cao tốc Ya-Xi, tỉnh Tứ Xuyên.

Tại đây, hình ảnh Pingping bò trần truồng bị người qua đường ghi lại và đăng tải lên mạng, làm dấy lên các cuộc tranh luận gay gắt về việc: "Liệu đứa trẻ có phải con ruột?", "Có bị buôn bán hay không?", "Cha mẹ có bạo hành con không?"...

Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy một đứa trẻ hoàn toàn trần truồng, úp người trên bậc thềm ăn đồ ăn với cơ thể đen sạm và mái tóc rối bù. Ảnh: China Jilin Net

Ngày 16-10, chính quyền Châu Đại Lý và huyện Nanjian đã lập tổ công tác chung để điều tra. Họ tìm thấy gia đình này và mời họ trở lại Nanjian phối hợp làm việc. Một nhóm gồm 14 chuyên viên được cử đi theo hỗ trợ, đánh giá thể chất và tâm lý của hai bé, đồng thời hướng dẫn cha mẹ về giáo dục gia đình.

Theo China Jilin Net, kết quả điều tra cho thấy hai đứa trẻ đều là con ruột. Về lý do bé Pingping bò bằng tứ chi, cơ quan chức năng cho biết cha mẹ sống khép kín, ít giao tiếp với bên ngoài, thường xuyên đi du lịch tự lái xe, nên Pingping ít có cơ hội chơi với trẻ khác, chỉ thường chơi với chó cưng trong nhà.

Theo tổ công tác, việc bắt chước là bản năng tự nhiên của trẻ em. Pingping bắt chước động tác bò của chó trong lúc chơi nhưng người mẹ họ Wan lại không can thiệp hay hướng dẫn, còn người cha thì nghe theo vợ, cũng không can dự vào cách dạy con.

Về chuyện cậu bé không mặc quần áo, người cha họ Li giải thích Pingping bị chàm da nên không thích mặc quần áo khi trời ấm.

Người cha cho biết họ áp dụng triết lý "tôn trọng bản tính tự nhiên của trẻ" và chưa bao giờ nói với con những lời như "không được", "cấm làm" hay "không nên".

Kết quả điều tra của cảnh sát cùng với lời khai nhân chứng, giám định y khoa và quan sát hành vi đều khẳng định không có dấu hiệu bạo hành. Thậm chí, theo các nhân viên công tác, trong hơn mười ngày tiếp xúc, cha mẹ em bé còn có dấu hiệu nuông chiều con quá mức.

Về sức khỏe, Pingping và em trai Anan đều khỏe mạnh, phát triển bình thường. Cha mẹ có sức khỏe ổn định nhưng người mẹ được cho là tính cách bướng bỉnh và ít giao tiếp.

Bé trai nay đã mặc quần áo và được nhân viên hướng dẫn đi cùng. Ảnh: CCTV News

Theo nhân viên xã hội, sau thời gian được đồng hành và hỗ trợ, bé Pingping nay đã quen mặc quần áo, giày dép và bắt đầu cởi mở hơn trong giao tiếp.

Bước tiếp theo, chính quyền địa phương đã lập tổ chuyên trách và kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho gia đình này. Hai vợ chồng cũng nhận ra sai sót và thay đổi thái độ rõ rệt.

Người cha chia sẻ: "Trong vài năm qua, cách giáo dục của gia đình tôi đã khác nhiều so với nhận thức chung của xã hội. Điều đó khiến con tôi gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Giờ đây, chúng tôi đang tập cho con thói quen mặc quần áo, đi lại đúng cách, chuẩn bị cho con đi học. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng cho con đến trường tốt nhất có thể."

Hai vợ chồng có một nhà nghỉ ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Họ chưa hề đăng ký khai sinh cho các con.

Bất chấp kết quả điều tra, nhiều cư dân mạng vẫn kêu gọi chính quyền giám sát gia đình này nhiều hơn. "Đối xử với con như với chó và không mặc quần áo cho chúng giữa mùa đông... Tôi không thể tin được" - một người bày tỏ.