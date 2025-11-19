HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh

Hải Định - Huỳnh Như - Lê Vĩnh

Sáng 18-11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước khẳng định đoàn kết là truyền thống văn hóa, cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy dân chủ ở cơ sở, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển. Cùng với đó, xây dựng chính quyền cơ sở thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà nhân dân TP Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương trên cả nước phải gánh chịu bởi thiên tai, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã và đang làm mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống... Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trao hỗ trợ kinh phí 20 tỉ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, động viên người dân xã Gò Nổi. Ảnh: HẢI ĐỊNH

Cùng ngày, tại TP HCM, Ban Công tác Mặt trận các ấp 18, 19, 20, 21 xã Bình Chánh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - bày tỏ niềm vui, tự hào trước kết quả mà Ban Công tác Mặt trận các ấp, cán bộ và nhân dân xã Bình Chánh đạt được. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nỗ lực và sự chủ động đổi mới là nền tảng quan trọng để phát triển địa phương, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận các ấp và toàn thể nhân dân tiếp tục gắn kết, sáng tạo và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong ngày, ông Nguyễn Phước Lộc đến thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - tại nhà riêng ở phường Xuân Hòa. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng thăm gia đình cố bác sĩ Phùng Văn Cung - nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam - tại nhà riêng ở phường Đức Nhuận… Tại những nơi trên, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cố bác sĩ Phùng Văn Cung.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước cùng đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, Nhà Lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, khu mộ Tổng đốc Hoàng Diệu, thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Ngô...


