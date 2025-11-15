Đoàn kết là nền tảng để đi xa, đi tới thành công

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và chung vui cùng nhân dân phường Thượng Cát.

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta, đất nước ta. Với mục tiêu đưa đất nước phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn, đòi hỏi phải có nội lực mới, mô hình tăng trưởng mới, động lực phát triển mới. "Nhưng nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là đoàn kết. Đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế; đoàn kết để khơi thông mọi nguồn lực; đoàn kết để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội; đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau…" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với người dân phường Thượng Cát. Ảnh: TTXVN

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11, Tổng Bí thư kêu gọi: "Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hãy cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay: Trong gia đình, tổ dân phố; trong nhà máy, trên cánh đồng; trong lớp học, bệnh viện; trên biển khơi và trên không gian số, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu; vì hạnh phúc của nhân dân; vì mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 mà nhân dân đang mong chờ".

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 2 tỉnh Quảng Trị và Phú Thọ.