Đoàn Văn Hậu trở lại ấn tượng

Sau hơn 2 năm rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu có màn trở lại đầy ấn tượng, khi giúp CLB Công an Hà Nội có điểm khi làm khách trên sân Chang Arena của chủ nhà Buriram United (Thái Lan) ở lượt trận thứ 3 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Quyết liệt, hiệu quả

Hơn 25 tháng phải làm bạn với nẹp chân và nạng chống, Văn Hậu lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của Công an Hà Nội FC ở mùa giải 2025-2026. Quyết định sử dụng Văn Hậu trong màn chạm trán đội bóng mạnh Buriram United của HLV Polking cũng dấy lên nhiều lo ngại về khả năng anh có thể đáp ứng chất lượng chuyên môn.

Đoàn Văn Hậu trong lần tái xuất sân chơi chuyên nghiệp sau hơn 2 năm nghỉ thi đấu .Ảnh: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Tuy nhiên, trái với những lo lắng, Văn Hậu có màn tái xuất đầy ấn tượng. Suốt 90 phút thi đấu, anh thể hiện sự chắc chắn trước hàng công của Buriram United. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và những pha can thiệp chính xác cho thấy tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được phẩm chất của một hậu vệ trái hàng đầu khu vực.

Sự hiện diện của Văn Hậu khiến dàn sao của Buriram United gần như "tắt điện". Các tuyển thủ Thái Lan đang khoác áo Buriram United như: Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom, Suphanat Mueanta hay thủ thành Chatchai Bootprom… đều không lạ Văn Hậu khi nhiều lần chạm trán nhau lúc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở màn tái ngộ ngày 3-12, không chỉ tham gia đánh chặn, khóa chặt các chân sút trên hàng công của Buriram United, Văn Hậu còn nhiều lần kiến thiết bóng cho đồng đội ở tuyến trên dứt điểm. Nếu Stefan Mauk không mắc lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến CLB Công an Hà Nội chịu phạt đền 11 m ở cuối trận thì Đoàn Văn Hậu đã có màn tái xuất "điểm 10".

Nhận xét về học trò cũ, HLV Phạm Minh Đức cho rằng: "Văn Hậu là mẫu hậu vệ có thể hình ấn tượng, thi đấu quyết liệt và thông minh. Trên sân, Văn Hậu không bao giờ lùi bước trước khó khăn và tính cách ấy cũng được thể hiện rõ ở ngoài đời. Khi bị khán giả chỉ trích vì lối đá có phần quyết liệt hay lúc dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn…, Văn Hậu đều biết khắc phục, kiên trì vượt thử thách để sớm trở lại với sân bóng. Bóng đá là niềm đam mê bất tận của Đoàn Văn Hậu!".

Trưởng thành sau "vấp ngã"

Văn Hậu xuất thân từ "lò" đào tạo Hà Nội FC, đã cùng đội trẻ Hà Nội T&T vô địch Giải U19 Quốc gia vào các năm 2016 và 2017; vô địch Giải U21 Quốc gia năm 2016. Năm 2017 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Văn Hậu, khi anh lần lượt được đôn lên đội 1 Hà Nội FC và khoác áo tuyển Việt Nam, trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển quốc gia lúc 18 tuổi. Sau đó, Văn Hậu là trụ cột không thể thiếu của các cấp đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế, từ U18 đến U23 và tuyển quốc gia….

Sở hữu thể hình của một hậu vệ cánh đạt chuẩn thế giới (cao 1,85 m), Văn Hậu chuyển đến khoác áo SC Heerenveen với giá trị chuyển nhượng khoảng 1,5 triệu euro, được xem là niềm hy vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu Âu. Tại Eredivisie, mức lương tối thiểu trước thuế mà Văn Hậu nhận được khoảng 11 tỉ đồng/năm, trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất Việt Nam và cũng là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất từ trước đến nay.

Nhưng quãng thời gian chơi bóng tại Hà Lan là chuỗi ngày đáng quên với Văn Hậu. Anh ít khi được ra sân và thường xuyên dính chấn thương. Chuyển đến CLB Công an Hà Nội từ mùa giải 2023, hậu vệ sinh năm 1999 từng được dự đoán có thể giải nghệ sớm do chấn thương dai dẳng ở gót chân trái, bắt đầu từ tháng 9-2023.

Trong vòng 25 tháng, cầu thủ quê Thái Bình đã trải qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật ở Singapore, Hàn Quốc. Nhưng trong lần tái xuất này, Văn Hậu thể hiện diện mạo mới - biết tiết chế cảm xúc, không còn những pha vào bóng vượt luật… Khắc phục khuyết điểm, Văn Hậu trở thành hình mẫu của một hậu vệ đẳng cấp châu lục, rộng cửa trở lại đội tuyển quốc gia.

"HLV Kim Sang-sik đang vận hành đấu pháp chiến thuật thiên về triển khai bóng từ hành lang cánh. Sự trở lại của Văn Hậu hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gắt gao suất đá chính ở hành lang cánh trái tuyển Việt Nam" - chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định.



