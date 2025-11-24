HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Đoàn viên, người lao động TP HCM hướng trái tim về đồng bào miền Trung

T.Nga

(NLĐO)- Đến nay, Công đoàn TP HCM đã tiếp nhận khoảng 620 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ

Trong những ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã phải oằn mình chống chọi với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân... Tất cả những thiệt hại này rất cần các nguồn lực và sự chung tay của nhiều lực lượng để khắc phục.

Đoàn viên, người lao động TP HCM hướng trái tim về đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Đoàn viên, người lao động chung tay vì đồng bào ảnh hưởng do mưa lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, LĐLĐ TPHCM đã phát đi lời kêu gọi đoàn viên Công đoàn, người lao động, Công đoàn cơ sở và quý doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục chung tay ủng hộ, sẻ chia khó khăn, giúp đồng bào tái thiết sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, sinh kế.

Đoàn viên, người lao động TP HCM hướng trái tim về đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Mọi đóng góp, đoàn viên, người lao động gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Mọi đóng góp, ủng hộ, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Thông tin tài khoản (VND): 000 870 406 009 898 (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương); tài khoản (USD): 000 884 006 001 818 (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương).

Nội dung chuyển khoản: "DVNLD (tên CĐCS) ung ho dong bao bi thiet hai do bao, lu"

Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

Đồng thời, trong 3 ngày 22 đến 24-11, LĐLĐ TPHCM cũng đã tổ chức các điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Theo thống kê, đến nay, Công đoàn TP HCM đã tiếp nhận khoảng 620 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đoàn viên, người lao động TP HCM hướng trái tim về đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Cán bộ Công đoàn tiếp nhận phân loại hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung

LĐLĐ TPHCM trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của đoàn viên, người lao động, các nhà hảo tâm trong những ngày qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp miền Trung phục hồi sau bão lũ.

LĐLĐ TP HCM người lao động công đoàn cơ sở Công đoàn TP HCM ảnh hưởng do mưa lũ
