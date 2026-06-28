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Thời sự Chính trị

Đoàn Việt Nam cùng thiết bị, chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela

P.Dương

(NLĐO) - Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 82 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất.

Đoàn quân đội Việt Nam cùng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 1.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong chiều 28-6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

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Như tin đã đưa, 2 trận động đất liên tiếp tại Venezuela hôm 24-6 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để sẵn sàng tham gia ứng phó khắc phục hậu quả động đất, hỗ trợ nhân dân Venezuela, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập đoàn hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa gồm Chỉ huy; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, Đội Công binh cứu sập mang theo trang thiết bị gồm: Bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh tách, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang bị khác. Đội Quân y mang theo đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia 1 Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sĩ (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) và 8 chó nghiệp vụ.

Đoàn quân đội Việt Nam cùng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 2.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. Ảnh: TTXVN

Triển khai nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện vị trí nạn nhân phục vụ công tác cứu hộ; tổ chức dò tìm, cứu các nạn nhân trong đống đổ nát; tổ chức sơ, cấp cứu nạn nhân được phát hiện và thực hiện các nội dung khác; đồng thời, hỗ trợ, cứu giúp nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất...

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lương thực, hàng hóa, trang bị đã được khẩn trương hoàn tất. Theo thông tin từ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, ngay trong sáng 28-6, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, trang thiết bị đã được tập kết, kiểm đếm, phân loại, đóng gói cẩn thận.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công ty Cổ phần 22 đã huy động toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động triển khai sản xuất 3 ca liên tục, đến nay đã đáp ứng đủ 50 tấn lương khô, 3 tấn thịt hộp, 3.000 lít nước sạch phục vụ cứu trợ thảm họa. Toàn bộ số hàng hóa này được Lữ đoàn 971 (Cục Xe máy - Vận tải) vận chuyển tới sân bay Nội Bài để bàn giao, bốc xếp theo kế hoạch.

Những kiện hàng đang được chuẩn bị cho hành trình tới Venezuela. Trong mỗi thùng hàng không chỉ có lương thực, thuốc men hay nhu yếu phẩm, mà còn có tình cảm của đất nước Việt Nam gửi tới những người dân đang chịu nhiều mất mát sau thảm họa. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến hôm nay là Venezuela, bước chân người lính Quân đội nhân dân Việt Nam lại tiếp tục có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Đó là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm quốc tế cao cả của Bộ đội Cụ Hồ trong hành trình cùng nhân loại xoa dịu nỗi đau sau thiên tai.

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