Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho an ninh mạng

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam, cho rằng vụ việc tấn công vào hệ thống VNDirect cho thấy các doanh nghiệp hiện chưa chú trọng nhiều đến công tác bảo mật, an ninh mạng, chưa đầu tư đúng mức cho lĩnh vực này.



Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Vncert) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cho rằng từ thực tế vụ VNDirect, doanh nghiệp khá lúng túng trước sự cố bị tấn công mạng. Theo ông Phú, phần lớn các công ty chứng khoán và doanh nghiệp nói chung chưa tuân thủ thông tin về ATTT mạng theo cấp độ. Cục ATTT, Bộ TT-TT, đã yêu cầu công ty chứng khoán phải có báo cáo về cục trước 15-4 liên quan tình hình triển khai bảo đảm ATTT theo cấp độ và theo mô hình 4 lớp.

Ông Lê Hoàng Giang, cán bộ phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết sau sự cố tại VNDirect, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã làm việc với VNDirect và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo ông Lê Hoàng Giang, nhà đầu tư là những người ảnh hưởng trực tiếp khi hệ thống tạm dừng do bị tấn công mã hóa dữ liệu; các công ty chứng khoán cần nâng cao ý thức bảo mật hệ thống thông tin để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.