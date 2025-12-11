HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Doanh nghiệp còn ngại chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái đòi hỏi chi phí đầu tư tài chính lớn là trở ngại lớn mà các doanh nghiệp khó thực hiện.

Tại hội thảo thúc đẩy mô hình khu công nghệp sinh thái (KCNST) hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon cho TPHCM, do Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) tổ chức ngày 11-12 tại TPHCM, cho thấy tầm quan trọng của KCNST.

Chia sẻ về lợi ích chuyển đổi KCNST, ông Trần Xuân Tùng, Trưởng phòng quản lý khu kinh tế, Cục đầu tư nước ngoài ̣(Bộ Tài chính), giúp giảm chi phí năng lượng 10% - 20%, giảm 20%-30% nước sử dụng thông qua tái chế, giảm chi phí xử lý môi trường, tăng tuổi thọ thiết bị, dễ tiếp cận vốn tín dụng xanh, quỹ khí hậu. 

Do đó, nếu không chuyển đổi KCNST, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ rời chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là ngành thép, dệt may, nhựa, hóa chất, điện tử.

Doanh nghiệp còn ngại chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái - Ảnh 1.

Các diễn giả giãi bày những khó khăn khi chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái

Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Phòng quản lý môi trường Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, cho rằng cần cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nguồn lực sản xuất với công nghệ sản xuất hiện đại. Rào cản, hạn chế trong quá trình chuyển đổi KCNST là chi phí đầu tư ban đầu còn cao. Hạ tầng phục vụ KCN chưa đồng bộ, hạ tầng giao thông kết nối với KCN, KCX chưa tương xứng với sự phát triển của KCN, KCX. 

Ngoài ra, tư tưởng ngại thay đổi từ KCN hiện hữu sang KCNST còn tồn tại phổ biến. Nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng, nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ, quản lý KCNST còn hạn chế. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích hình thành các KCNST như miễn giảm phí thuê đất, hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực, xây dựng thể chế, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng chưa cụ thể.

Ông Tùng còn chỉ ra những vướng mắc, khó khăn như quy định pháp luật liên quan liên quan đến KCN xanh, KCNST vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa khuyến khích được cac doanh nghiệp tham gia. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn về tuần hoàn tái sử dụng chất thải cũng chưa được cập nhật...

Trong khi rào cản về tài chính là một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi sang KCNST. Việc cải tiến các quy trình sản xuất ở nhiều doanh nghiệp thông qua thực hiện các giải pháp còn khó khăn. Chưa có định nghĩa thế nào là KCNST, cũng chưa nói gì về kinh tế tuần hoàn nên doanh nghiệp ở KCN Hiệp Phước họ cũng không mặn mà. Công khai thông tin của họ, tốn chi phí.

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Dự án Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho lễ khởi công sắp tới.

Becamex IDC cam kết phát triển khu công nghiệp sinh thái tại TP HCM

(NLĐO) - Becamex IDC cam kết đưa các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững vào thực tiễn vận hành khu công nghiệp tại Việt Nam.

Bình Dương sẽ phát triển khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế

(NLĐO) - Khởi động nghiên cứu khả thi KCN sinh thái theo khung quốc tế EIP 2.0 đánh dấu bước tiến quan trọng phát triển công nghiệp bền vững của Bình Dương.

