Doanh nghiệp điện mặt trời than khó vì "mỗi địa phương làm một kiểu"

Ngày 7-11, Cục Điện lực - Bộ Công Thương và Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) phối hợp tổ chức Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Giải pháp chính sách, công nghệ phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và điện mặt trời khu công nghiệp tại Việt Nam” ở TP HCM.

Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 dự kiến đạt công suất khoảng 10.000 - 16.300 MW; đến năm 2050, công suất pin lưu trữ đạt khoảng 96 GW.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang xem xét giao 5 tổng công ty điện lực triển khai khoảng 1.200 MW BESS. Bộ Công Thương đang xây dựng thông tư quy định hồ sơ, trình tự, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện của BESS (giá cho BESS).

Tại diễn đàn, ông Trần Văn Hợi, đại diện Công ty TNHH Ánh Dương Luxury, phản ánh những khó khăn khi triển khai các dự án điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), như: thiếu thống nhất về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy (PCCC)... Bên cạnh đó, mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án.

Ông Hợi cho rằng việc mỗi tỉnh làm mỗi kiểu, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, chi phí và gặp khó khi xin phép xây dựng, dẫn đến cản trở quá trình phát triển năng lực của ngành.

Ông Hợi kiến nghị Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cùng các cơ quan quản lý sớm ban hành bộ tiêu chuẩn, quy định thống nhất về xây dựng, an toàn và PCCC cho hệ thống BESS, giúp doanh nghiệp dễ thực hiện, giảm rủi ro trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng do nhiều ngân hàng chưa có cơ chế công nhận hệ thống BESS hay điện mặt trời là tài sản có thể thế chấp. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc vay vốn đầu tư.

"Cần xây dựng khung pháp lý để công nhận BESS là tài sản, tạo cơ sở cho các ngân hàng thương mại thẩm định, cho vay, từ đó giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để phát triển dự án năng lượng sạch"- ông Hợi đề xuất.