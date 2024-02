Doanh nghiệp Hàn Quốc khen môi trường đầu tư ở Long An “rất xuất sắc”

Ngày 19-2, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tham dự sự kiện này có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, chia sẻ tại buổi họp mặt

Phát biểu mở đầu buổi họp mặt, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, cho biết cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An rất phấn khởi khi lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm cải thiện môi trường hoạt động đầu tư.

Đại diện cho hơn 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An cam kết nỗ lực để phát huy vai trò là cầu nối hữu hiệu, tạo môi trường, không gian để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.

Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An luôn sẵn sàng kết nối với các tổ chức hiệp hội, hội ngành nghề các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, để tìm kiếm và nhận diện cơ hội hợp tác đầu tư, cùng phát triển.

Ông Furusawa Yasuyuki, thành viên Ban Giám đốc Điều hành của Tập đoàn AEON (Nhật Bản) phụ trách thị trường Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho rằng tỉnh Long An luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, luôn đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Furusawa Yasuyuki phát biểu tại buổi họp mặt

Chia sẻ bằng tiếng Việt, ông Ho Joong, Chủ tịch Hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An, cho biết ông đã có hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam.

"Mặc dù chưa thể đầu tư hết ở 63 tỉnh, thành, nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi, trong các tỉnh, thành mà tôi đã từng đầu tư kinh doanh thì lãnh đạo tỉnh Long An và môi trường đầu tư của tỉnh là "rất xuất sắc". Môi trường đầu tư ở Long An luôn ổn định nhờ vào ý chí quyết tâm phát triển kinh tế của địa phương và chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư ở Long An" – ông Ho Joong bày tỏ.

Ông Ho Joong, Chủ tịch Hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An, đã có những chia sẻ chân thành tại buổi họp mặt

Trước những chia sẻ chân thành của lãnh đạo các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy Long An – cho rằng nhìn lại chặng đường gian nan đã đi qua trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Long An có quyền tự hào vì đã cùng cả nước "vượt qua cơn gió ngược" thành công và toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Long An mong cộng đồng doanh nghiệp góp sức vì sự phát triển chung của quê hương Long An

Và thành tựu có được là khá ấn tượng khi tăng trưởng kinh tế đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế đứng thứ 13 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng (tương đương 4.000 USD).

Ông Trương Hòa Bình tặng lộc đầu năm cho các doanh nghiệp và đại biểu tham dự buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng lộc đầu năm cho các doanh nghiệp và đại biểu tham dự buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh ủy Long An nói tiếp: "Trong thời gian tới, tôi tin tưởng và rất mong cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư tăng năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp, chuyển đổi số; đóng góp cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Từ đó, có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của quê hương Long An"