Doanh nghiệp Khánh Hòa gặp vướng về quy hoạch

Đầu tư công còn chậm

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 7.014 tỉ đồng, vốn thực tế do tỉnh phân bổ 6.014 tỉ đồng. Tuy vậy, đến hết tháng 11, tỉ lệ giải ngân mới đạt 55,2% vốn do Chính phủ giao, đạt 64,3% vốn do UBND tỉnh giao.

Đầu tư công là một trong những nguồn vốn quan trọng để hỗ trợ DN, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, UBND tỉnh đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh về đầu tư công; nguồn lực phải tập trung vào các dự án trọng điểm, không dàn trải.