Doanh nghiệp sẽ gắn bó chặt chẽ với trường nghề

Dự thảo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, dự kiến thay thế 5 thông tư hiện hành đang điều chỉnh các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo trình độ sơ cấp; đào tạo thường xuyên; đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo. Dự thảo còn bổ sung các quy định về tổ chức đào tạo chương trình giáo dục trung học nghề và đào tạo đối với các ngành nghề đặc thù.

Điểm quan trọng của dự thảo là bổ sung quy định về đào tạo tại doanh nghiệp như một cách thức phối hợp tổ chức đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Sinh viên Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An tích luỹ kinh nghiệm nhờ đi thực tế tại doanh nghiệp.

Theo dự thảo, người học được học tập, thực hành, thực tập trong môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp với sự hướng dẫn của nhà giáo và chuyên gia, kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Qua đó, quá trình đào tạo được mở rộng từ nhà trường đến môi trường lao động thực tế, giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp sát với yêu cầu công việc.

So với quy định hiện hành, doanh nghiệp được tham gia sâu hơn quá trình đào tạo. Doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập mà còn tham gia hướng dẫn, hỗ trợ rèn luyện kỹ năng nghề, đánh giá kết quả học tập và phối hợp bảo đảm chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo.

Việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp giúp người học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với công việc sau tốt nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật kịp thời yêu cầu về kỹ năng, công nghệ và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả kết nối giữa việc đào tạo với sử dụng lao động.